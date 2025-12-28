İki KIZILELMA otonom kol uçuşuyla tarih yazdı

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test sürecinde önemli bir aşamayı daha geride bırakarak dünya havacılık tarihinde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Ankara kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 28 Aralık 2025’te Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen test uçuşunda KIZILELMA’nın PT-3 ve PT-5 numaralı prototipleri başarıyla havalandı.

Bu başarı ilk kol uçuşu olarak tarihe geçti

Gerçekleştirilen testin en dikkat çekici yanı, iki insansız savaş uçağının tamamen otonom sistemlerle birbirine uyumlu hareket etmesi oldu. Baykar tarafından geliştirilen "akıllı filo otonomisi algoritmaları" sayesinde uçaklar, pilot müdahalesi olmaksızın senkronize bir şekilde yakın kol uçuşu (formation flight) icra etti. Bu başarı, dünyada iki insansız savaş uçağının otonom olarak gerçekleştirdiği ilk kol uçuşu olarak tarihe geçti.

Milli insansız uçaklar filo halinde otonom devriyede

Test uçuşu sırasında sadece formasyon yeteneği değil, operasyonel kabiliyetler de denendi. İki KIZILELMA, modern hava muharebesinin en önemli unsurlarından biri olan Combat Air Patrol (CAP - Hava Devriyesi) görevini icra etti.

Belirlenen rota üzerinde filo halinde devriye uçuşu yapan platformlar, gelecekteki hava savunma ve önleme görevlerinin milli insansız sistemlerle, sürü veya filo konseptinde otonom olarak yürütülebileceğini kanıtladı.