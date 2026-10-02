Indra, Tayland'a üçüncü Lanza 3D radarını tedarik edecek

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İspanya merkezli Indra, Tayland ile uzun menzilli hava gözetleme radarına yönelik yeni bir sözleşme imzaladı.

Sözleşme, Indra'nın Madrid'deki merkezinde Taylandlı yetkililerin ziyareti sırasında imzalandı. Anlaşma, 1 adet Lanza 3D uzun menzilli radar ile Indra'nın AIRDEF komuta kontrol sistemine dayalı komuta ve kontrol kabiliyetlerinin tedarikini kapsıyor.

Radar, Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından sipariş edilen üçüncü Lanza 3D sistemi olacak. Yeni sistem, Hint Okyanusu ile Malakka Boğazı arasındaki ana deniz rotasına yakın konumdaki Phuket Hava Üssü'nde hava sahası gözetleme ve kontrol faaliyetlerini destekleyecek.

L-bantta yüksek nem koşullarında çalışacak

Indra'ya göre L-bant frekansında çalışan Lanza 3D, yüksek nem ve olumsuz atmosferik koşullarda çalışacak şekilde tasarlandı. Sistem, küçük ve yavaş hareket eden İHA'lardan hayalet uçaklara, mermi ve farklı tip füzelere kadar çeşitli tehditleri uzun menzilde tespit edebiliyor.

Radarın yoğun elektromanyetik ortamlarda ve karıştırma altında görev yapabilecek şekilde geliştirildiği belirtildi.