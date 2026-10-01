İngiliz Donanması’nın yeni nükleer denizaltısı HMS Agamemnon ilk kez açık denize çıktı

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97 metre uzunluğunda ve 7 bin 400 ton deplasmanlı tekne, BAE Systems'in Barrow-in-Furness'teki Royal Port tesislerinden 25 Eylül'de ayrıldı. Tersane havuz sistemini geçerek Walney Kanalı'na çıkan denizaltı, buradan İrlanda Denizi'ne intikal etti. Bu intikal, teknenin daha önce Devonshire Dock'ta tamamladığı üç günlük trim dalışı testinin ardından deniz denemelerinin resmi başlangıcı oldu.

13 yıllık inşa süreci

Astute programında omurgası en uzun sürede tamamlanan teknelerden biri olan Agamemnon'un yapımı 13 yılı aşkın sürede tamamlandı. Kral Charles III tarafından kısa süre önce resmen donanmaya kabul edilen denizaltı, BAE Systems'in Barrow'daki nükleer denizaltı üretim hattından çıkan sondan bir önceki tekne konumunda. Sınıfın yedinci ve son üyesi HMS Agincourt'un (S125) inşası aynı tesiste sürüyor.

2027 sonunda cephe hattına

Nükleer tahrikli ve konvansiyonel silahlı avcı-katil olarak sınıflandırılan Astute'lar, sessiz seyir kabiliyeti ve dünya çevresini su üstüne çıkmadan dolaşabilme özelliğiyle öne çıkıyor. Agamemnon'un önümüzdeki aylarda tahrik, sonar ve silah sistemlerini kapsayan kapsamlı deniz kabul testlerinden geçmesi planlanıyor. Kraliyet Donanması, teknenin 2027 sonuna doğru tam operasyonel kabiliyete ulaşarak cephe hattına katılmasını hedefliyor.

Bu çıkış, son dönemde beş Astute sınıfı teknenin de limanda olduğu yönündeki haberlerin ardından filo hazırlığı açısından da kritik görülüyor.