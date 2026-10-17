İngiltere Boxer 8x8 tedarikini durdurdu: Rol dağılımı ve varyantlar yeniden şekilleniyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, Boxer 8x8 tekerlekli zırhlı araç filosu için daha önce planlanan havan taşıyıcı, tamir-kurtarma ve tanksavar gözetleme versiyonlarını geliştirme ile tedarik etme projelerini resmi olarak durdurdu. Silahlı Kuvvetler'in modernizasyon bütçesinde yapılan ayarlamalar ve envanter ihtiyaçlarının yeniden değerlendirilmesi doğrultusunda alınan bu karar, platformun çok yönlü kullanım çeşitliliğini sınırlandırmış oldu.

Açıklanan yeni strateji çerçevesinde, rafa kaldırılan özel görev varyantlarının yerine mevcut envanterdeki alternatif çözümlerin mi değerlendirileceği yoksa başka platformlara mı odaklanılacağı henüz netlik kazanmadı. Özel görev sürümlerinin iptal edilmesi, Boxer programının toplam tedarik maliyetlerini ve teslimat takvimini optimize etme adımı olarak değerlendiriliyor.

Zırhlı süvarilerden çıkarıldı, mekanize piyadeye odaklandı

Açıklamada, Boxer araçlarının zırhlı süvari birliklerinde görev almayacağı vurgulandı. Platformun ana kullanım sahası netleştirilerek, araçların doğrudan mekanize piyade kuvvetlerinin temel harekat unsuru ve ana taşıyıcısı olacağı bildirildi.

Bu görev tanımı değişikliği, İngiltere’nin tekerlekli zırhlı araç konseptindeki rol dağılımını daha belirgin hale getiriyor. Zırhlı süvari unsurlarının keşi̇f ve gözetleme odaklı görevlerinde farklı platformlar ön plana çıkarken, Boxer 8x8 ailesi mekanize piyadenin intikal, koruma ve doğrudan muharebe desteği ihtiyaçlarına odaklanacak.