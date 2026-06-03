İngiltere, İHA tehdidine karşı yeni füze siparişi verdi

Bölgesel hava sahası güvenliğini korumayı ve askeri operasyon kabiliyetini artırmayı hedefleyen Londra yönetimi, envanterini güçlendirecek bu stratejik savunma hamlesi kapsamında teslimat süreçlerinin hızlandırılacağını ilan etti.

Hava savunma stoklarını artırmak adına milyon sterlinlik imza atılıyor

Küresel güvenlik mimarisindeki yeni nesil tehditlere karşı savunma kapasitesini artırmak isteyen İngiltere, hava savunma ekosistemine yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ile savunma sanayisinin önemli oyuncularından Thales arasında imzalanan yeni sözleşme kapsamında ordunun kullanımı için yüzlerce hafif çok amaçlı füze tedarik edilecek. Üretim süreçlerinin Kuzey İrlanda'daki tesislerde gerçekleştirileceği ve yüksek nitelikli istihdamı destekleyen bu hamle, İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin mühimmat tedarik zincirindeki esnekliği ve sürdürülebilirliği en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Asimetrik tehditlere karşı muharebe sahasında etkin çözümler aranıyor

Tedarik edilecek olan bu yeni nesil güdümlü füze sistemleri, özellikle son dönemde askeri harekat sahalarında maliyet etkin bir tehdit unsuru olarak öne çıkan insansız hava araçlarına karşı kritik bir koruma kalkanı işlevi görüyor. İngiliz askeri unsurları tarafından helikopterlerden ve kara platformlarından aktif olarak kullanılan bu füzeler, hava sahası ihlallerini çok kısa sürede önleme kabiliyetine sahip bulunuyor. Piyasada 'beklentiyi satın al' prensibiyle pozisyon alan savunma sanayi yatırımlarının da yakından izlediği bu tedarik programı kapsamında teslimatların kesintisiz şekilde devam edeceği ve bölgesel müttefiklerle ortak operasyonel uyumluluğu destekleyeceği belirtiliyor.