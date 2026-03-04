İngiltere, Leonardo ile 1 milyar sterlinlik askeri helikopter sözleşmesi imzaladı
Birleşik Krallık hükümeti, İtalyan savunma ve havacılık şirketi Leonardo ile 1 milyar sterlinlik bir sözleşme imzalayarak, İngiliz silahlı kuvvetleri için 23 adet yeni orta sınıf askeri helikopter temin edecek. Bu hamle, ülkenin askeri kapasitesini güçlendirme ve yerel savunma sanayisini destekleme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Sözleşme kapsamında helikopterlerin üretimi büyük ölçüde Leonardo’nun Yeovil’daki tesisinde gerçekleştirilecek. Bu tesis, yaklaşık 3.300 kişinin istihdamını sürdürecek ve üretimin %40’ından fazlası burada yapılacak. Böylece hem yerel iş gücü korunacak hem de İngiltere’deki askeri helikopter üretim kapasitesi artırılacak.
Yeni helikopterler sahada esnekliği artıracak
Helikopterler, modern askeri operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanacak ve insansız hava araçlarıyla birlikte görev yapabilecek şekilde donatılacak. Bu özellikler, Birleşik Krallık’ın sahadaki esnekliğini ve görev çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.
Leonardo yetkilileri, sözleşmenin kazanılmaması durumunda İngiltere’deki son askeri helikopter fabrikasının kaybedilebileceği uyarısında bulunmuştu. Bu bağlamda, anlaşma şirket için stratejik bir öneme sahip.
Savunma sanayisi ve uluslararası rekabet güçleniyor
Hükümet yetkilileri, sözleşmenin yalnızca askeri kabiliyeti artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda İngiltere’nin savunma sanayiinin uluslararası rekabet gücünü pekiştireceğini belirtti. Anlaşma, gelecekteki uluslararası helikopter siparişlerinin de İngiltere’de üretilmesine olanak sağlayacak.
Yeni helikopterlerin teslimatları, önümüzdeki yıllarda kademeli olarak başlayacak ve İngiliz silahlı kuvvetlerinin mevcut filosunu modernize etmeye katkı sağlayacak. Bu yatırım, ülkenin savunma stratejisinde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.