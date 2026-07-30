İngiltere, Stone Cloak elektronik harp sisteminin üretim lisansını Ukrayna’ya devretti

Gelişmiş sinyal karıştırma yeteneklerine sahip olan İngiliz tasarımı Stone Cloak askeri donanımı, imzalanan teknoloji transferi anlaşmasıyla artık Ukrayna'daki tesislerde seri olarak üretilecek. Kompakt boyutlarıyla öne çıkan bu modüler sistemler, entegre edildikleri hava araçlarını hava savunma ağlarına karşı korumayı hedefliyor.

Teknoloji transferi yerel seri üretimin önünü açtı

Savunma sanayisi tedarik zincirlerindeki verimliliği artırmayı amaçlayan taraflar, cephe hattında kritik öneme sahip askeri teknolojilerin ortak üretimi konusunda kapsamlı bir mutabakata vardı. Anlaşma kapsamında Ukrayna, bugüne dek hazır askeri lojistik olarak teslim aldığı kompakt karıştırma cihazlarını bundan böyle kendi endüstriyel altyapısını kullanarak doğrudan imal edebilecek. Bu yerelleşme hamlesi, uluslararası nakliye hatlarına ve dış tedarik süreçlerine olan bağımlılığı azaltarak uzun vadeli operasyonel kabiliyetlerin bağımsız bir şekilde ölçeklendirilmesine doğrudan katkı sağlıyor.

Gelişmiş elektronik harp sistemleri radar savunma ağlarını hedef alıyor

Askeri mühendislik standartlarına göre insansız hava araçları için optimize edilen sistem, sinyal bastırma metotlarıyla hava savunma radarlarının takip yeteneklerini sekteye uğratıyor. Boyutlarının küçük olması sayesinde farklı tipteki hava araçlarına kolayca entegre edilebilen yapı, operasyon sahasındaki taktiksel esnekliği en üst seviyeye çıkarıyor. Hava sahasındaki gözetleme mekanizmalarını sabote eden bu donanım, dost unsurların hedef bölgelere daha güvenli bir şekilde yaklaşmasında kaldıraç görevi üstleniyor.

Askeri iş birliğinin operasyonel boyutu, sadece bir teknoloji devri olmanın ötesinde karşılıklı veri paylaşımına dayalı dinamik bir gelişim döngüsü barındırıyor. Donanımların sıcak çatışma alanlarındaki performans çıktıları ve elektromanyetik spektrum verileri, gelecekte geliştirilecek olan mühendislik çalışmalarına zemin hazırlıyor. Aktif muharebe ortamında elde edilen anlık saha tecrübeleri, savunma sanayisi uzmanlarının tasarım süreçlerini hızlandırmasını ve değişen tehdit unsurlarına karşı yazılımsal güncellemeleri çok kısa sürelerde devreye almasını kolaylaştırıyor.