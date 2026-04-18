İngiltere, Ukrayna cephesine 120 bin adet İHA gönderiyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın savunma kapasitesini dijital bir boyuta taşımayı hedefleyen ve 120 bini aşkın insansız hava aracını (İHA) kapsayan devasa askeri yardım paketinin detaylarını açıkladı. Londra yönetiminin bu hamlesi sadece gözetleme araçlarını değil, aynı zamanda uzun menzilli kamikaze dronları ve gelişmiş deniz platformlarını da içeren çok katmanlı bir envanter desteğini bünyesinde barındırıyor. Savunma Bakanı John Healey tarafından teyit edilen bu tarihi adım, Kiev’in Rusya’ya karşı yürüttüğü asimetrik savaş stratejisinde İngiltere’nin üstlendiği kritik rolü bir kez daha perçinliyor. Sevkiyatların bir kısmının nisan ayı itibarıyla cephe hattına ulaştırılmaya başlanması, Batı’nın Ukrayna’ya yönelik lojistik desteğinin sürdürülebilirliği konusundaki tüm şüpheleri ortadan kaldırıyor. Bu devasa hacim, Ukrayna ordusuna mühimmat kısıtlılığına rağmen hava sahasında tam hakimiyet kurma ve stratejik hedeflere nokta atışı operasyonlar yapma imkanı tanıyor.

İngiliz teknolojisi savaş sahasında test ediliyor

Söz konusu yardım paketinin teknolojik altyapısı, İngiltere merkezli Tekever ve Windracers gibi havacılık devlerinin en yeni ve sahada test edilmiş sistemlerinden oluşuyor. Bu stratejik yatırım sadece Ukrayna’nın savunma hattını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Birleşik Krallık savunma sanayide küresel İHA pazarında rakipsiz bir teknoloji üssü haline getiriyor. Ağır yük taşıma kapasitesine sahip lojistik dronlar ve düşman elektronik harp sistemlerini aşabilen otonom araçlar, cephe hattında insan gücü kaybını minimize eden yeni bir muharebe düzenini başlatıyor. İngiliz yetkililer, dron teknolojisinin artık yardımcı bir unsur olmaktan çıkıp bizzat savaşın kazananını belirleyecek ana unsura dönüştüğünü her fırsatta vurguluyor. Bu devasa teslimat taahhüdü, modern orduların gelecekte nasıl bir yapılanmaya gitmesi gerektiğine dair İngiltere’nin sunduğu dijital bir askeri doktrin niteliği taşıyor.

Londra yönetimi Moskova’ya karşı stratejik caydırıcılığı artırıyor

İngiltere’nin Ukrayna’ya yönelik bu rekor düzeydeki desteği, Rusya’ya karşı yürütülen stratejik yıpratma politikasının en somut ve en etkili adımı olarak değerlendiriliyor. Londra yönetimi, Orta Doğu’daki bölgesel krizlere rağmen Ukrayna dosyasını ulusal güvenlik stratejisinin merkezinde tutmaya devam ederek müttefiklerine güçlü bir liderlik mesajı veriyor. 120 bin adetlik İHA gücünün Karadeniz’deki deniz platformlarını da kapsaması, Rus donanmasının bölgedeki hareket kabiliyetini tamamen kısıtlamayı amaçlayan çok boyutlu bir ablukayı temsil ediyor. Batılı güçlerin bu çapta bir yüksek teknoloji sevkiyatına girişmesi, savaşın gidişatını Kiev lehine çevirecek bir psikolojik üstünlük alanı oluşturuyor. Sonuç olarak, İngiltere’nin bu hamlesi küresel enerji ve savunma dengelerinde nicelik ile niteliğin birleştiği yeni bir güç gösterisi olarak kabul ediliyor.