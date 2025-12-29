İngiltere ve Almanya’dan mobil topçu sistemleri için ortak tedarik anlaşması

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın İngiliz Ordusu’na RCH 155 topçu sisteminin “erken kabiliyet gösterimi” niteliğinde bir örnek kazandıracağı belirtildi. Aynı kapsamda, Almanya’nın test ve değerlendirme süreçlerinde kullanması amacıyla iki adet sistemin de Alman ordusuna teslim edileceği ifade edildi.

Yeni topçu sistemi RCH 155’in özellikleri

RCH 155 topçu sistemi, Fransız-Alman savunma şirketi KNDS ile Almanya merkezli Rheinmetall tarafından üretiliyor. Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre sistem, hareket halindeyken dakikada sekiz atış yapabilme kapasitesine sahip bulunuyor. İki kişilik mürettebatla görev yapabilen platform, yüksek hareket kabiliyeti sayesinde yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 700 kilometre menzil kat edebiliyor.

Yetkililer, sistemin 70 kilometrenin üzerindeki hedefleri vurabilme kapasitesinin, modern savaş sahasında hızlı konuşlanma ve ateş gücü açısından önemli bir avantaj sağladığını vurguluyor. Anlaşmanın, İngiltere ve Almanya arasındaki savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmesi ve NATO çerçevesindeki ortak kabiliyetlerin geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor.