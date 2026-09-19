İngiltere ve Almanya'nın 2000 kilometrelik füze planı NATO'nun caydırıcılığını nasıl artıracak?

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İngiltere ve Almanya önümüzdeki yıllarda ortaklaşa olarak 2000 kilometrenin üzerinde menzile sahip bir füze geliştirmek için anlaşmaya vardı. Taraflar yeni füzenin ortak geliştirilmesi konusunda mutabakata varırken, silahın seyir füzesi mi yoksa balistik füze mi olacağına ilişkin teknik ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Uzun menzilli silahın 2030'lu yıllarda teslim edilmesi ve mevcut İngiliz Storm Shadow ile Alman Taurus havadan fırlatılan seyir füzelerinin menzilini aşması bekleniyor.

İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni 2000 kilometrelik füzenin hassas derin vuruş kabiliyetine sahip olacağı belirtildi. Açıklamada, füzenin Birleşik Krallık ve Avrupa savunma sektörlerini güçlendirirken NATO'nun caydırıcılığını artırmak için tasarlanmış en gelişmiş sistemler arasında yer alacağı ifade edildi.

Proje Trinity House Anlaşması kapsamında yürütülecek

Proje, iki ülke arasında geçen yıl imzalanan Trinity House Savunma İşbirliği Anlaşması çerçevesinde geliştirilecek. Anlaşma, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası dönemde iki ülkenin savunma alanındaki ortak çıkarlarını güvence altına almayı amaçlıyor.

Planın son iki bölümü İngiltere ile birlikte geliştirildi. Almanya ve İngiltere, Trinity House Anlaşması kapsamında yeni bir üst düzey seyir füzesi ve hipersonik süzülme silahı üzerinde çalışıyor.

Avrupa'da uzun menzilli kapasite arayışı

Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere Avrupa'da uzun menzilli füzelerin konuşlandırılması, NATO'nun Rusya'nın kıtaya yönelik saldırganlığını caydırma planlarının önemli bir ayağı haline geldi.

Almanya ve İngiltere'nin 2000 kilometreden fazla menzile sahip yeni bir füze geliştirmek için çalışma yürütmesiyle birlikte Berlin bir yandan ABD'den hazır sistemler tedarik ederken, diğer yandan Avrupa'nın kendi uzun menzilli saldırı kapasitesinin geliştirilmesine yatırım yapıyor. ABD ve Almanya 2024'te, Amerikan uzun menzilli silahlarının 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılması konusunda anlaşmıştı.