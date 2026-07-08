İngiltere, yapay zeka ve dron savaşlarına mı hazırlanıyor?

Küresel sahadaki hibrit çatışmaların ve asimetrik yıpratma savaşlarının maliyet-etkin yöntemlerle yürütülmesi, köklü batı ordularını hantal savunma yapılarını radikal biçimde sorgulamaya itiyor. Gelişmiş savaş jetlerinin veya devasa zırhlı birliklerin tedarik ve bakım maliyetlerinin tırmanması, bütçe kaynaklarının daha esnek, hızlı üretilebilir ve feda edilebilir sistemlere kaydırılmasını zorunlu kılıyor. Bu stratejik dönüşüm ihtiyacını rasyonel bir finansal planlamayla somutlaştıran İngiltere, savunma sanayisinin tüm çarklarını insansız teknolojileri kitlesel ölçekte imal edecek şekilde yeniden yapılandırıyor.

Tüm askeri katmanlarda otonom dönüşüm dalgası başlıyor

İngiltere hükümetinin kabul ettiği yeni bütçe dağılımı, tekil bir drone alımının ötesine geçerek kara, deniz ve hava unsurlarının tamamını kapsayan bir entegrasyon modelini hayata geçiriyor. Ayrılan 5 milyar sterlinlik kaynağın önemli bir bölümü, sadece havada uçan taarruz araçları için değil, aynı zamanda otonom denizaltılar, insansız kargo gemileri ve cephede piyade birliklerine lojistik destek sağlayacak robotik kara araçları için harcanıyor. İngiltere Donanması'nı insanlı ve insansız unsurların ortak görev yaptığı karma bir yapıya kavuşturmayı amaçlayan plan, personelin yüksek riskli çatışma bölgelerinden tamamen uzak tutulmasını öngörüyor.

Yapay zeka tabanlı dijital hedef ağı kuruluyor

Mali paketin en dikkat çekici yapısal ayaklarından birini, cephe gerisindeki veri akışını ve istihbarat koordinasyonunu yazılımsal olarak birleştirecek olan dijital hedefleme altyapısı oluşturuyor. Yaklaşık 2 milyar sterlinlik yatırımlarla desteklenen bu yazılım ekosistemi, sahadan gelen anlık radar görüntülerini ve sensör sinyallerini yapay zeka algoritmalarıyla işleyerek düşman unsurlarını saniyeler içinde imha listesine alıyor. Savaş pilotlarının yanında 'sadık kanat adamı' olarak görev yapacak otonom jet projelerine de fon sağlayan bu hamle, elektronik harp baskısı altında bile telsiz ve sinyal kesintilerinden etkilenmeyen bağımsız bir komuta yapısı inşa ediyor.

Kitlesel üretim kapasitesi ve yerli sanayi teşvik ediliyor

Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan özel görev gücü, yeni nesil teknolojilerin laboratuvar ortamından çıkarılarak fabrikalarda çok hızlı ve yoğun dalgalar halinde üretilebilmesi için yerli sanayi devleriyle ortaklıklar kuruyor. Ukrayna sahasındaki lojistik tecrübelerden esinlenerek tasarlanan bu yeni endüstriyel modelde, 650 milyon sterlinlik özel bir bütçe sadece ucuz ve cephede kolayca gözden çıkarılabilecek otonom araçların seri imalatına ayrılıyor. Küresel tedarik zincirlerindeki kırılganlıklara karşı üretimi tamamen kendi topraklarında kümelendirmek isteyen İngiltere, savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığı asgari düzeye indirirken binlerce kişiye yeni istihdam alanları yaratıyor.