İngiltere'de tarihi adım: Typhoon jetlerine lazer güdümlü anti-drone entegrasyonu

İngiltere Savunma Bakanlığı, asimetrik hava tehditlerine karşı askeri harcamaları kökten değiştirecek stratejik bir savunma hamlesini resmen duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) ana vurucu gücü olan Eurofighter Typhoon FGR4 savaş uçaklarına, gelişen ucuz intihar dronu tehditlerine karşı koymak amacıyla lazer güdümlü anti-drone mühimmatları entegre edildi. Küresel savunma devleri BAE Systems ve QinetiQ iş birliğiyle sadece iki ay gibi rekor bir sürede testlerden operasyonel saha kullanımına geçirilen bu sistem, jetlerin Orta Doğu'da yürüttüğü aktif operasyonlarda kullanılmaya başlandı.

İngiltere savaş sanayisinde ekonomik dengeleri değiştiriyor

Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalarda binlerce dolarlık ucuz kamikaze İHA'larını düşürmek için milyon sterlinlik gelişmiş hava-hava füzelerinin harcanması, Batılı ordular için sürdürülebilir olmayan bir ekonomik yük oluşturuyordu. İngiltere Savunma Bakanlığı bu krizi çözmek amacıyla, BAE Systems tarafından üretilen Gelişmiş Hassas Vuruş Silah Sistemi (APKWS) lazer güdümlü roket kitlerini Typhoon jetlerine uyarladı. Yaklaşık 20 bin dolar maliyeti olan bu lazer güdümlü roketler sayesinde Typhoon'lar, İran menşeili Şahid serisi gibi sürü drone saldırılarını ve tek yönlü saldırı mühimmatlarını çok daha düşük bütçelerle havada imha etme yeteneği kazandı.

Galler göklerindeki zorlu testleri QinetiQ yönetti

Sistemin mühendislik doğrulama, hedef simülasyonu ve test süreçleri, QinetiQ liderliğindeki Mühendislik Teslimat Ortaklığı (EDP) sözleşmesi kapsamında Galler'deki MOD Aberporth test sahasında gerçekleştirildi. Test uçuşlarında, pilotların eğitimi için QinetiQ tarafından Ashford'da üretilen ve saatte 370 km hıza ulaşabilen Banshee Whirlwind insansız hava araçları hedef olarak kullanıldı. 41. Test ve Değerlendirme Filosu tarafından icra edilen başarılı hava-hava önleme testlerinin ardından, yeni anti-drone kabiliyetiyle donatılan mühimmatlar Kıbrıs'taki RAF Akrotiri başta olmak üzere Körfez bölgesinde görev yapan 9. Filo Typhoon jetlerinde resmi olarak göreve başladı.