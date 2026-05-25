İngiltere'den askeri robotik hamlesi: RHINO sahaya iniyor

İngiltere, modern savaş meydanlarındaki teknolojik dönüşüme ayak uydurmak ve ordunun operasyonel kabiliyetini artırmak adına insansız sistemlere yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İngiltere Savunma Bakanlığı, yerli robotik girişimi XRC Robotics ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşma uyarınca, şirketin geliştirdiği ileri teknoloji insansız kara aracı (İKA) "RHINO", İngiliz Ordusu bünyesinde zorlu saha testlerine tabi tutulacak.

Muharebe sahasında riskleri en aza indirecek

Geliştirilen RHINO insansız kara aracı, askeri personelin risk altında olduğu tehlikeli bölgelerde keşif, gözetleme, lojistik destek ve mühimmat taşıma gibi kritik görevleri üstlenebilecek yeteneklere sahip. Engebeli arazi koşullarında yüksek hareket kabiliyeti sunan araç, ordunun sahada karar alma mekanizmalarını hızlandırmayı ve askerlerin güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor. İngiliz Ordusu tarafından gerçekleştirilecek olan kapsamlı saha testleri, aracın muharebe ortamındaki dayanıklılığını, yapay zeka destekli otonom sistemlerini ve askeri birimlerle olan entegrasyon başarısını doğrudan ölçecek.

Savunmada yerli girişim dönemi

İngiltere Savunma Bakanlığının yerli bir girişim olan XRC Robotics ile çalışması, ülkenin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma ve yerli teknoloji ekosistemini büyütme stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor. RHINO’nun saha testlerinden elde edilecek veriler, geleceğin dijitalleşen ordularında insansız kara araçlarının standart birer unsur haline gelmesi sürecine yön verecek. Başarıyla tamamlanacak testlerin ardından, aracın İngiliz Ordusu envanterine dahil edilerek seri üretime geçirilmesi bekleniyor.