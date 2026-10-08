İngiltere'den denizde drone avcısı: K3 SCOUT ve Giraffe 1X radarıyla otonom kalkan

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İngiltere merkezli Kraken Technology Group ve Saab UK, insansız su üstü aracı K3 SCOUT ile Giraffe 1X radarının entegrasyonunu içeren yeni bir prototip geliştirdi.

İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, prototipin deniz ortamında ortaya çıkan hava tehditlerine karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlandığı belirtildi. Her iki şirketin de üretim tesisinin Fareham'da bulunduğu kaydedildi.

7 ayda prototipe dönüştü

Açıklamada, konseptin 7 aydan kısa sürede çalışan prototipe dönüştürüldüğü ve bu süreçte deniz koşullarında radar performansını ölçmek için seyir testleri gerçekleştirildiği ifade edildi.

K3 SCOUT'un düşük radar izine sahip, yüksek performanslı ve modüler mimariye sahip bir insansız su üstü aracı olduğu, Giraffe 1X radarının ise hafif, 3 boyutlu ve gerçek zamanlı hava hedefi tespit ve takip kabiliyetine sahip olduğu aktarıldı. Entegrasyonun, K3 SCOUT'un modüler yük bölmesi üzerinden gerçekleştirildiği bildirildi.

75 kilometre menzil

Sistemin, gemi trafiği, limanlar ve açık deniz enerji altyapısı gibi kritik varlıkların korunmasına yönelik erken uyarı sağlaması hedefleniyor. Giraffe 1X radarının küçük boyutlu hava hedeflerini uzun menzilde tespit edebildiği ve 75 kilometreye kadar menzil sunduğu, aynı anda onlarca hedefi takip edebildiği belirtiliyor.

Saab UK Genel Müdürü Andy Fraser, geliştirilen kabiliyetin İngiltere üretimi ve konuşlandırılabilir bir çözüm olduğunu kaydetti. Kraken Technology Group Üst Yöneticisi Mal Crease ise K3 SCOUT'un görev odaklı faydalı yüklerle zorlu deniz koşullarında çalışmak üzere tasarlandığını ifade etti.

Sistemin halen deneysel aşamada olduğu, İngiltere'nin hibrit donanma konsepti kapsamında otonom platformların konvansiyonel unsurlarla birlikte görev yapmasının hedeflendiği kaydedildi. K3 SCOUT'un halihazırda Kraliyet Donanması tarafından kullanıldığı biliniyor.