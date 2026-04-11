İngiltere’den gökyüzüne sürü hamlesi: HAL10 lançer sistemi tanıtıldı

İngiltere savunma sanayi, insansız sistemlerin operasyonel hızını katlayacak stratejik bir teknolojiye ev sahipliği yapıyor. ISS Aerospace tarafından geliştirilen HAL10 (Hybrid Air-Systems Launcher), modern savaş alanlarının en büyük ihtiyacı olan hızlı konuşlandırma sorununa radikal bir çözüm getiriyor. Kaset tipi bir mimariye sahip olan bu modüler lançer, saniyeler içinde birden fazla drone’u gökyüzüne salarak koordineli sürü operasyonlarının önünü açıyor.

Teknik özellikleri

İngiltere'nin havacılık vizyonunu yansıtan HAL10, kompakt yapısı sayesinde hem sabit tesislerde hem de mobil askeri araçlarda yüksek verimlilikle kullanılabiliyor. İki sıra halinde dizilmiş 10 adet bölmeden oluşan sistem, drone’ları fırlatma anına kadar dış etkenlerden ve zorlu arazi koşullarından koruyan özel bir muhafazaya sahip. Bu modüler yapı, operatörlere herhangi bir pist ihtiyacı duymadan, saniyeler içinde bir bölgeyi tamamen insansız hava araçlarıyla çevreleme imkanı tanıyor.

WASP entegrasyonu ve operasyonel esneklik

Sistemin gücü, İngiliz mühendisliğiyle geliştirilen WASP drone platformuyla birleştiğinde ortaya çıkıyor. HAL10’dan fırlatılan her bir birim, yaklaşık 45 kilometrelik bir menzilde operasyon yapabilme kapasitesine sahip. Saniyede 18 metre hıza ulaşan rüzgarlarda dahi görev icra edebilen bu sistem, -32°C ile +45°C arasındaki uç sıcaklıklarda çalışarak dünyanın her noktasında anlık istihbarat ağı kurabiliyor.

Sürü harbi ve stratejik caydırıcılık

İngiltere’nin bu yeni teknolojisi, sadece tekil drone uçuşları için değil, düzinelerce cihazın aynı anda hareket ettiği sürü harbi konsepti için bir temel taşı niteliği taşıyor. HAL10 aracılığıyla oluşturulan bu hava ağı, düşman savunma hatlarını analiz etmekten hassas taktik vuruşlara kadar geniş bir görev yelpazesini destekliyor. Sistemin mobil platformlara entegre edilebilmesi, orduların lojistik bağımlılığını azaltırken operasyonel sürpriz etkisini de en üst seviyeye çıkarıyor.