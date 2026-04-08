İngiltere'den havada dron avına jet hızında çözüm

Geleneksel savunma sistemlerinin aksine jet motoru teknolojisiyle donatılan yeni araçlar, düşük maliyetle yüksek hız ve manevra kabiliyeti sunuyor. Dron tehditlerine karşı aktif 'avcı kuvveti' olarak görev yapacak bu platformlar, milyonlarca dolarlık füze sistemleri yerine tekrar kullanılabilir, ekonomik ve teknolojik bir alternatif oluşturuyor.

Konteynerden savaş sahasına: Çok yönlü kabiliyet

Londra merkezli projenin öne çıkan diğer özellikleri ise kısa pistlerden kalkış kabiliyeti ve konteynerlerle gizli sevk edilebilirliği. Düşük radar görünürlüğü ile tasarlanan bu insansız jetler, otonom veya pilotlu olarak, uçak gemilerinden sınır hatlarına kadar geniş bir yelpazede hem fiziksel hem de elektronik harp yetenekleriyle düşman dronlarını etkisiz hale getirebilecek.

Bu stratejik hamle, özellikle Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların ardından ucuz dronların yarattığı asimetrik tehditlere karşı, savunma harcamalarında verimliliği artırmayı ve İngiltere'nin savunma ihracatındaki elini güçlendirmeyi amaçlıyor.