İngiltere’den Rusya’ya finansal misilleme: Ukrayna’ya 150 bin İHA’lık dev paket

Brüksel'de düzenlenen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı, küresel siyaset ve finans gündemine yön veren stratejik bir askeri yardım kararına sahne oldu. İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis, Ukrayna ordusuna yönelik bugüne kadarki en kapsamlı İHA tedarik operasyonunu resmen ilan etti. Yapılan resmi açıklamaya göre Londra yönetimi, 2026 yılı sonuna kadar Ukrayna’ya toplam 150 bin adet insansız hava aracı (İHA) sevk edecek. Askeri paketin toplam mali değerinin ise 752 milyon sterlin seviyesine ulaştığı bildirildi.

Füze ve radar desteğiyle hava savunma kalkanı güçleniyor

İngiltere tarafından onaylanan bu dev savunma hamlesi sadece dron tedarikiyle sınırlı kalmıyor. Ukrayna'nın son dönemde artan hava saldırılarına karşı koyabilmesi amacıyla paket içeriğine kritik savunma sistemleri de dahil edildi. Sevkiyat planı kapsamında Ukrayna cephesine 350 adet gelişmiş hava savunma füzesi gönderilecek. Ayrıca sınır güvenliği ve erken uyarı kabiliyetini artırmak amacıyla Ukrayna ordusuna yeni nesil radar sistemleri de teslim edilecek.

Savaşın finansmanında Rusya’nın dondurulan varlıkları dönemi

Bu dev yardımın finansman modeli, uluslararası hukuku ve piyasaları doğrudan ilgilendiriyor. İngiltere bu askeri bütçeyi doğrudan kendi ulusal hazinesinden karşılamayacak. Söz konusu paket, G7 ülkelerinin dondurulan Rus devlet varlıklarından elde edilen faiz ve nemalarla oluşturduğu 3 milyar dolarlık özel krediden fonlanacak. Dondurulan Rus egemen varlıklarının Moskova'ya karşı doğrudan bir askeri finansman silahına dönüştürülmesi, küresel yaptırım savaşlarında yepyeni bir kırılma noktasını işaret ediyor.