İngiltere'den Suudi Arabistan'a hava savunma desteği

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İngiltere Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın hava sahasını korumak için destek vereceğini açıkladı. Karar, Husilerin Suudi şehirleri ve kritik altyapıya yönelik füze ve İHA saldırılarının artması üzerine alındı.

Açıklamaya göre Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Typhoon tipi savaş uçakları, Suudi şehirleri ve sivil altyapıyı korumak için savunma amaçlı devriye uçuşları yapacak.

Uçakların Husilere karşı saldırı düzenlemeyeceği, yalnızca savunma görevi üstleneceği vurgulandı.

Nakliye uçağı ve askeri danışman da gönderilecek

Londra, savaş uçaklarının yanı sıra savunma malzemelerinin ülke içinde taşınması için A400M Atlas tipi askeri nakliye uçağı da tahsis edecek.

Ayrıca Suudi subaylara destek vermek üzere İngiliz askeri danışmanların da bölgeye gönderileceği bildirildi.