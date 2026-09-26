İngiltere'den Suudi Arabistan'a tanker uçak takviyesi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İngiltere, Suudi Arabistan'a yönelik savunma desteğini artırma kararı aldı. Husilerin füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı yürütülen faaliyetlere katkı sağlanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda bölgeye bir havadan yakıt ikmal uçağı konuşlandırılacağı bildirildi.

Kararın, Orta Doğu'daki hava tehditlerinin artması üzerine alındığı aktarıldı.

Tanker uçak bölgeye intikal edecek

İngiltere'nin göndereceği tanker uçağın Suudi Arabistan'ın savunma operasyonlarına destek vermesi planlandı. Uçağın, görevdeki savaş uçaklarına havada yakıt ikmali sağlayarak operasyon süresini uzatması hedeflendi.

Desteğin doğrudan savunma amaçlı olacağı vurgulandı. Tanker uçağın muharip görev üstlenmeyeceği, Suudi hava unsurlarının görevlerini sürdürmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Husi saldırılarına karşı ortak savunma

Suudi Arabistan, Husiler tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı bir süredir savunma faaliyetleri yürütüyor. İngiltere'nin sağlayacağı takviyenin, bu faaliyetlerin etkinliğini artırması amaçlandı.

Konuşlanma takvimine ve görev süresine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.