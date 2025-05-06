İngiltere'den Türkiye’ye Eurofighter desteği: Satışa yeşil ışık

Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla 4 Avrupa ülkesinin ortak üretimi olan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarından 40 adet satın almak için yürüttüğü temaslara İngiltere’den destek geldi. Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle, hükümetlerinin Türkiye’ye Eurofighter Typhoon satışı konusunda olumlu yaklaşım sergilediğini açıkladı.

İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ile sürdürülen görüşmeler devam ederken, Eagle’ın bu açıklaması İngiltere'nin sürece verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu.

"Birleşik Krallık, Eurofighter Typhoon’un Türkiye’ye satışını desteklemektedir”

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta, hükümetin Eurofighter jetlerinin Türkiye'ye satışını engellediği yönündeki iddiaları yalanlamasının ardından, Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle, parlamentoda bir soruya verdiği yanıtta İngiltere'nin tutumunu netleştirdi.

İşçi Partili Milletvekili Graeme Downie'nin yazılı parlamenter sorusunu cevaplayan Savunma Bakanı Eagle,“Almanya ile ekipman ve ortak programlarla ilgili bir dizi konuda düzenli görüşmeler yapıyoruz. Birleşik Krallık, bir sonraki savaş platformu olarak Eurofighter Typhoon’un Türkiye’ye olası satışını desteklemektedir.” ifadelerini kullandı.

"Müzakereler devam ediyor"

Bakan Eagle ayrıca, anlaşmayla ilgili Almanya ve diğer ortak ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin, Avrupa ortak yapımı 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine yönelik müzakereleri devam ediyor. Türkiye'nin hedefinin, 20+20 şeklinde toplam 40 adet Eurofighter Typhoon Tranche 4 savaş uçağı tedarik etmek olduğu belirtiliyor. Hava-hava muharebesi için en modern Typhoon konfigürasyonu olarak bilinen Tranche 4 uçaklarının tamamının yeni üretim olacağı ifade ediliyor