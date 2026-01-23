İngiltere’den Typhoon savaş uçaklarına 453 milyon sterlinlik radar modernizasyonu

Yeni radar sistemleriyle Typhoon jetlerinin elektronik harp ve çoklu hedef takibi kabiliyetleri artırılırken, modernizasyon hamlesi İngiltere’nin NATO içindeki hava üstünlüğü rolünü pekiştirmeyi hedefliyor.

Modernizasyonun ilk aşamasında yaklaşık 40 Typhoon jetine yeni radarların takılması planlanıyor. Çalışmalar BAE Systems ve Leonardo tarafından yürütülecek. Özellikle Edinburgh’daki Leonardo tesisinde yüzlerce milyon sterlinlik üretim yapılması öngörülüyor ve bu sayede 1.500’den fazla işin korunması hedefleniyor. Proje, İngiltere’nin savunma sanayisine ekonomik canlılık kazandırırken aynı zamanda ülkenin hava kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetini ileriye taşıyacak.

Britanya, Typhoon radar modernizasyonuyla hava savunmasını güçlendiriyor

Savunma Bakanı John Healey yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik drone saldırılarının devam ettiğini hatırlatarak bu radar modernizasyonunun Britanya’yı uzun yıllar boyunca hem kendi topraklarında güvenli, hem de yurtdışında güçlü tutacağını vurguladı. Typhoon filosu İngiltere’nin hava savunmasının bel kemiğini oluştururken, bu modernizasyon NATO’nun doğu kanadında caydırıcılığı artıracak ve Avrupa savunma sanayisinde ortak üretim hattını güçlendirecek.