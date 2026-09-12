İngiltere’den Ukrayna’ya 100 milyon sterlinlik hava savunma desteği

İngiltere tarafından sağlanacak kaynak, NATO’nun Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) mekanizması kapsamında Ukrayna’nın acil savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönlendirilecek. Paketin önemli bölümünün Patriot sistemlerinde kullanılan önleyici füzelere ayrılması bekleniyor. Bu sistemler, Ukrayna'nın özellikle balistik füze saldırılarına karşı hava savunma kapasitesinde kritik bir rol oynuyor.

Londra’nın yeni finansman kararı, Ukrayna’nın hava savunma mühimmatına yönelik ihtiyacının arttığı bir dönemde geldi. Kiev, Rusya’nın füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı mevcut savunma ağını güçlendirmek için müttefiklerinden daha fazla mühimmat ve ekipman talep ediyor.

İngiltere’nin savunma desteği genişliyor

İngiliz hükümeti ayrıca bu yıl Ukrayna’ya 120 binden fazla insansız hava aracı gönderme taahhüdünü sürdürüyor. Londra’nın açıkladığı destek kapsamında saldırı ve keşif amaçlı sistemlerin yanı sıra Rusya’nın insansız hava araçlarına karşı kullanılabilecek önleme teknolojilerine de yer veriliyor. İngiltere böylece Ukrayna’nın yalnızca hava savunma kapasitesine değil, sahadaki insansız sistem kullanımına yönelik kabiliyetlerine de katkı sağlamayı hedefliyor. Bu yaklaşım, savaş alanında düşük maliyetli insansız hava araçlarının kullanımının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin savunma önceliklerinde yaşanan değişimi de ortaya koyuyor.

Avrupa’dan savunma kapasitesine takviye

İngiltere’nin açıkladığı yeni kaynak, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’nın hava savunma kapasitesini artırmaya yönelik koordineli çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Almanya da Patriot önleyici füzeleri başta olmak üzere Ukrayna’ya yönelik askeri desteğini artıracağını açıklarken, Kiev’in müttefiklerinden aldığı savunma desteğinin önemli bir bölümünü hava savunma sistemleri ve mühimmat oluşturuyor.

Ukrayna’nın hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, Rusya’nın füze ve insansız hava aracı saldırılarının etkisinin sınırlandırılması açısından kritik önem taşıyor. Kiev’in müttefikleri tarafından sağlanan Patriot sistemleri ve mühimmat, ülkenin özellikle yüksek hızlı ve balistik tehditlere karşı savunma imkanlarını artırırken, Avrupa ülkeleri açısından da Ukrayna’nın hava sahasının korunması daha geniş bir güvenlik politikasının parçası haline geliyor. İngiltere’nin 100 milyon sterlinlik yeni finansmanı bu çerçevede yalnızca ilave bir askeri yardım kalemi olarak değil, Ukrayna’nın mevcut savunma altyapısının sürdürülebilirliğini destekleyen bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Patriot mühimmatının teminiyle birlikte Ukrayna’nın hava savunma ağının operasyonel kapasitesinin korunması ve farklı tehditlere karşı savunma sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.