İngiltere’den yeni Chinook hamlesi: RAF ağır nakliye filosu 2060’a hazırlanıyor

İngiltere, küresel lojistik ve askeri hareketlilik kabiliyetini artırmak üzere yeni bir Chinook helikopteri anlaşmasına imza atıyor. Gelecek on yılın ortasında teslimatları başlayacak ikinci parti alım planı sayesinde, İngiliz ordusunun ağır nakliye filosunun 2060 yılına kadar gökyüzünde kalması güvence altına alınırken, savunma sanayisinde de sürdürülebilir bir finansman modeli kuruluyor.

Kraliyet Hava Kuvvetleri filosu yenileniyor

İngiltere Savunma Bakanı Luke Pollard, parlamentoda yöneltilen bir soru önergesine verdiği resmi yanıtla Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) filosunu güçlendirecek yeni tedarik planını kamuoyuna duyurdu. Bu hamle, İngiltere'nin 2024 yılında imzaladığı 14 adetlik CH-47F Block II helikopter siparişinin ardından gelen ikinci büyük tedarik dilimini oluşturuyor. Bakanlık henüz kesin uçak sayısını netleştirmemiş olsa da yeni sipariş süreciyle birlikte ordunun operasyonel esnekliğinin en üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

Hedef 2060 yılına kadar kesintisiz lojistik destek

Askeri havacılık raporlarına göre İngiltere, modernize edilmiş HC.6A varyantları da dahil olmak üzere envanterinde toplam 56 adet Chinook helikopteri barındırıyor. Ancak 2030 yılına kadar yaşlanan 29 adet eski model helikopterin kademeli olarak hizmet dışı kalacak olması, lojistik taşıma kapasitesinde geçici bir daralmaya yol açma riski taşıyor. Yeni nesil ağır nakliye helikopterlerinin teslimatının 2030'lu yılların ortasında başlaması ve bu ikonik tandem rotorlu platformların teknik destek ile idame süreçlerinin en az 2060 yılına kadar güvenceye alınması planlanıyor.