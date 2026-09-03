İngiltere’nin yeni hava silahı: Brontanax savaş arenasına çıkıyor

Ana muharebe jetlerinin yükünü hafifletmek üzere ‘sadık kanat arkadaşı’ rolüyle tasarlanan yeni otonom araç; Eurofighter Typhoon ve F-35B gibi ön hat savaş uçaklarıyla tam uyumlu bir koordinasyon içinde görev yapacak. Askeri mühendislerin üzerinde hassasiyetle durduğu en önemli alanların başında ise platformun karmaşık radarları işlevsiz hale getirebilecek elektronik harp donanımları ile nokta atışı gerçekleştirebilen hassas taarruz sistemleri geliyor. Boyut olarak Hawk eğitim uçaklarına yakın hatlara sahip olan bu insansız jet, klasik savaş uçaklarının sunduğu operasyonel yeteneklerin çok büyük bir kısmını dörtte birinden daha az bir maliyetle sunarak savunma bütçelerine de derin bir nefes aldırmayı vadediyor.

Storm Fighter girişimi altında Warton'da dev yatırım

Uçağın tasarım, montaj ve entegrasyon süreçleri, İngiltere’nin kuzeybatısındaki Lancashire bölgesinde yer alan tarihi Warton tesislerinde yürütülüyor. Proje, Birleşik Krallık yönetiminin hava kuvvetlerini tamamen modernize etmek adına başlattığı ve yaklaşık 300 milyon sterlinlik devasa bir kaynak ayırdığı egemen Storm Fighter otonom uçak programı kapsamında hayat buluyor. Üretimi büyük ölçüde tamamlanan ilk prototipin Warton'da yer testlerine tabi tutulmasının ardından önümüzdeki yıl ilk kez havalanması beklenirken, nihai hedef ise takvimler 2030 yılını göstermeden uçağı tam operasyonel seviyede ordunun hizmetine sunabilmek. Bu sayede İngiltere, açık mimariye sahip yazılım altyapısıyla küresel tehditlere hızla adapte olabilecek bu yeni nesil gücü bölgesel savunma stratejilerinin tam merkezine yerleştirmeyi ve Avrupa'nın ilk altıncı nesil hava kuvvetine dönüşme vizyonunu gerçekleştirmeyi planlıyor.