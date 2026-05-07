İngiltere’nin yeni İHA avcısı çöl sınavını geçti

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler, sistemin yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu şartlarda operasyonel kabiliyetini kanıtladığını gösteriyor. Ürdün’de yapılan denemelerde hedef İHA’ları hatasız etkisiz hale getiren sistem, sadece Avrupa ikliminde değil, Orta Doğu gibi kritik coğrafyalarda da güvenilir bir koruma kalkanı sunabileceğini ispatladı.

Maliyet etkin savunma stratejisi

Yeni sistemin en büyük avantajı, ucuz kamikaze İHA’lara karşı milyon dolarlık füzeler harcama zorunluluğunu ortadan kaldırması. Yaklaşık 30 kilometre menzile sahip olan bu füzeler, ekonomik maliyetiyle savunmada sürdürülebilirlik sağlıyor. Bu durum, özellikle sürü İHA saldırılarına karşı savunma bütçelerini koruyan stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor.

Lojistik esneklik ve ihracat potansiyeli

Sistemin modüler yapısı ve hızlı kurulum imkanı, sınır hatları ile kritik tesislerin korunmasında büyük esneklik vaat ediyor. Çöl testlerindeki başarının ardından Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok müttefikin sisteme olan ilgisi artarken, İngiltere bu hamlesiyle küresel teknoloji pazarında yeni bir ihracat kapısını da aralamış oldu.

Bu teknolojik ilerleme, modern savaş sahasının en büyük tehditlerinden biri haline gelen asimetrik saldırılara karşı somut bir yanıt niteliği taşıyor. Test sonuçları, hava savunma doktrinlerinin artık sadece ağır füze sistemlerine değil, bu tür çevik ve maliyet odaklı çözümlere daha fazla odaklanacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.