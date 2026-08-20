İnsansız kara aracı BARKAN 2, TEKNOFEST Mavi Vatan’da kendisini gösterdi

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Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığında kapılarını açtı. Yerli ve milli ürünler sergilenmek üzere alanda yerini aldı. Vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Havelsan tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Otonom insansız kara aracı BARKAN 2’de sergi alanın da yeri aldı.

Zorlu arazilerde ve olumsuz hava şartlarında görev alabilen BARKAN 2, farklı tür silahlarla ateş gücü sağlama, ekipman ve yaralı taşıma, el yapımı patlatıcıların imhası, gözetleme ve keşif ile hasar değerlendirmesi yapma özellikleri taşıyor. BARKAN 2, sürü altyapısı özelliği sayesinde diğer otonom araçlarla ortak operasyonlar gerçekleştirebiliyor.

Yerli ve milli ürünlerden çok etkilenen Bahadır "2007 yılında askerlik yapmıştım. O dönemden bugüne gelişmeleri takip ediyorum. Şuanda gördüğünüz cihazlar tarif edilmez yaşanır" dedi.