InsideFPV, Hindistan Savunma Bakanlığı’na yüzlerce kamikaze drone teslimatını tamamladı

Tamamlanan teslimat, Hindistan ordusunun operasyonel ihtiyaçlarını hızla karşılamak amacıyla devreye alınan Acil Tedarik Rotası (EPR) kapsamında gerçekleştirilen kritik bir sevkiyatı temsil ediyor. Surat merkezli InsideFPV, yaklaşık 100 milyon rupilik bu kapsamlı siparişi sadece 60 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak üretim ve lojistik kabiliyetini ortaya koydu. Teslim edilen yüzlerce Birinci Şahıs Bakış Açılı (FPV) kamikaze sistemi, Hindistan ordusunun Kuzey Komutanlığı'na gönderilmek üzere özellikle Ladakh gibi yüksek irtifalı ve zorlu sınır bölgelerinde görev yapabilecek teknik donanımla üretildi.

Ekstrem koşullarda kesintisiz operasyon kabiliyeti

Söz konusu drone sistemleri, GPS sinyalinin bulunmadığı veya elektronik harp unsurlarıyla sinyallerin karıştırıldığı muharebe ortamlarında dahi operasyon kabiliyetini koruyabilecek şekilde mühendislik çalışmalarından geçirildi. Eksi 35 santigrat dereceden artı 50 dereceye kadar uç ekstrem sıcaklıklarda stabil çalışabilen drone'lar, modern savaş alanlarının gerektirdiği hassas vuruş ve otonom hedefleme yeteneklerini bünyesinde barındırıyor. Yapay zeka destekli hedefleme ve yol noktası kontrolü gibi özelliklerle donatılan bu sistemler, operatörlerin FPV gözlükleri aracılığıyla gerçek zamanlı video akışı alarak hedeflere cerrahi hassasiyetle ulaşmasını sağlıyor.

Savunma sanayi ve yerli üretim kapasitesinde yeni dönem

Şirket CEO'su Arth Chowdhary, bu başarılı teslimatın ardından InsideFPV'nin üretim kapasitesini binlerce üniteye çıkarmak için tesislerini yaklaşık 20 bin fit karelik bir alana genişletmeyi planladıklarını açıkladı. Hindistan'ın ‘Kendi Kendine Yeten Hindistan’ vizyonu doğrultusunda geliştirilen bu otonom sistemler, hedefleme ve hassas vuruş kabiliyetleri sayesinde modern savaş alanlarındaki vuruş gücünü önemli ölçüde artırıyor. Gelecek hedefleri arasında sürü İHA teknolojileri ve önleyici sistemler üzerine AR-GE çalışmalarını derinleştirmek olan şirket, bu yerli atılımla Hindistan'ın kritik askeri teknolojilerde dışa bağımlılığını azaltma kararlılığını bir kez daha kanıtlamış oldu.