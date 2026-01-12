Irak Hava Kuvvetleri Komutanı, JF-17 ve Mushshak uçaklarına ilgi gösterdi

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu, Irak’a yaptığı resmi ziyaret sırasında Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pilot Mohanad Ghalib Mohammed Radi Al-Asadi ile görüştü.

İki komutan arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, ortak eğitim, kapasite geliştirme ve operasyonel iş birliğinin iyileştirilmesine vurgu yapılarak, ikili askeri iş birliğinin artırılması ele alındı.

Pakistan ve Irak Hava Kuvvetleri komutanları iş birliğini güçlendirme kararı aldı

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı, Pakistan ve Irak arasındaki köklü dini, kültürel ve tarihi bağların altını çizerek, Pakistan Hava Kuvvetleri’nin Irak Hava Kuvvetleri’ne eğitim ve kapasite geliştirme konularında destek verme taahhüdünü yineledi. Her iki komutan da birlikte çalışabilirliği güçlendirmek için ortak tatbikatlar ve eğitim girişimleri yürütme konusunda anlaştı.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, Irak Hava Kuvvetleri Komutanı ise Pakistan Hava Kuvvetleri’nin profesyonelliğini ve teknolojik ilerlemesini övdü. Komutan, Pakistan Hava Kuvvetleri’nin dünya standartlarındaki eğitiminden yararlanmaya ilgi duyduğunu ifade etti ve JF-17 Thunder savaş uçakları ile Super Mushshak eğitim uçaklarına büyük ilgi duyulduğunu belirtti. Ayrıca Pakistan’ın bölgesel istikrardaki rolünü de takdir etti.

Irak’tan Pakistan uçaklarına yoğun ilgi

Irak’ın Pakistan-Çin ortak yapımı JF-17 savaş uçaklarına ilgisi yeni değil. Bu bağlamda 2023 ve 2024 yıllarında da Irak’ın Pakistan’dan bahse konu uçakları tedarik etmek istediği belirtilmişti. Eylül 2021’de ise Pakistan ve Irak arasında 12 adet Super Mushshak tedarik etmek için sözleşme imzalanmıştı ve uçakların teslimatı gerçekleştirilmişti.

Pakistan’a ek olarak Irak’ın Fransız uçaklarıyla da ilgilendiği belirtilmekte. Bu bağlamda Avions Légendaires’in haberine göre Irak ve Fransa, 2026 yılında Irak Hava Kuvvetleri için 14 adet Rafale F4 savaş uçağı alımını kapsayan bir sözleşme imzalayacak.