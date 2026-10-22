İran hava darbelerine rağmen füze kapasitesini yer altında mı topluyor?

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Foreign Policy Research Institute (FPRI) tarafından gerçekleştirilen son uydu analizi, İran'ın askeri tesislerindeki son durumu mercek altına alıyor. Üretim ve montaj hatlarında meydana gelen ciddi yıkıma karşın, füze sistemlerinin konuşlandırıldığı yer altı tünel ağlarındaki inşaat ve onarım faaliyetleri kesintisiz devam ediyor.

Parchin, Khojir ve Shahrud bölgelerindeki üç ana füze kompleksi üzerinde yapılan incelemeler, kritik bir stratejiye işaret ediyor. Katı yakıt üretim hatlarında doğrudan üretimin yeniden başladığına dair henüz net bir veri bulunmasa da yer altı koruganları ve tünel girişlerindeki hareketlilik, altyapıyı koruma kararlılığını ortaya koyuyor.

Hava saldırılarına karşı yer altı savunma hattı

İran'ın kilit askeri üretim merkezlerinden Parchin yakınlarındaki Şehid Boroujerdi tesisinde, tünel ağlarının çevresinde gözlemlenen fiziki hareketlilik dikkat çekiyor. Düzenlenen operasyonlarda bazı tünel yapıları hasar görmüş olsa da sahada hızlı bir toparlanma süreci yürütülüyor.

Yardımcı binaların kısa sürede yeniden inşa edilmesi ve delici mühimmatların oluşturduğu kraterlerin kapatılması, Tahran'ın olası yeni saldırılara karşı direnç kapasitesini artırma çabasını gösteriyor. Üretim hatlarındaki aksamalar sürerken yer altı ağlarının genişletilmesi, ülkenin füze gücünü yüzeydeki risklerden koruyarak uzun vadeli caydırıcılığını sürdürme hedefine dayandırılıyor.