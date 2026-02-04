İran, Rusya’dan ilk Mi-28NE taarruz helikopterini teslim aldı

İran, 2023’te imzalanan sözleşme kapsamında Rusya’dan ilk Mi-28NE Night Hunter taarruz helikopterini teslim aldı. Teslimat, ABD’nin İran’a yönelik askerî baskısının arttığı bir dönemde gerçekleşti.

SavunmaSanayiST'in haberine göre bu gelişme, Kasım 2023’te duyurulan tedarik kapsamında doğrulanan ilk sevkiyat olma ihtimali taşıyor. Helikopterin Pars Aerospace Services Company tesisinde konumlandırıldığı bildirildi. Bu durumun, operasyonel konuşlandırmadan ziyade inceleme ve kabul faaliyetlerine işaret ettiği değerlendiriliyor.

Mi-28NE’nin Tahran’daki bakım tesisinde görüntülendiği belirlendi

Görüntüler ve coğrafi konumlandırma verileri, helikopterin Tahran’daki bir hangar içinde görüntülendiğini ortaya koydu. Dijital çöl kamuflajının, İran askerî havacılık birliklerinde kullanılan desenlerle uyumlu olduğu belirtildi. Söz konusu hangarın, operasyonel bir hava üssü değil, havacılık bakım ve sanayi tesisi olarak faaliyet gösteren Pars Aerospace Services Company yerleşkesi olduğu kaydedildi.

Helikopterin özellikleri

Rus yapımı Mil Mi-28NE Night Hunter, ihracat müşterileri için yapılandırılmış iki kişilik bir taarruz helikopteri olarak tanımlanıyor. Helikopterin temel görevinin zırhlı ve zırhsız araçlar, personel ile düşük hızlı hava hedeflerine karşı mücadele olduğu ifade edildi. İlave görevler arasında kara kuvvetlerine doğrudan ateş desteği, keşif faaliyetleri ve sabotaj timlerinin desteklenmesi yer alıyor.

Kokpitin zırhlı paneller, zırhlı ön camlar ve seramik zırh unsurlarıyla korunduğu; yakıt tanklarının ise çarpışmaya dayanıklı olarak tasarlandığı aktarıldı. Aviyonik mimarinin, yerleşik radar, stabilize edilmiş optik ve elektro-optik nişangâh sistemleri ile entegre silah kontrol altyapısını içerdiği belirtildi.

İki adet VK-2500 motoruyla güçlendirilen Mi-28NE’nin azami kalkış ağırlığının 12.100 kilogram olduğu bildirildi. Helikopterin azami hızının 300–315 kilometre/saat aralığında bulunduğu kaydedildi. Normal operasyonel menzilin 420–425 kilometre olduğu, artırılmış yakıtla menzilin 1.000 kilometrenin üzerine çıkabildiği aktarıldı. Mi-28NE’nin, sıcak hava ve yüksek irtifa koşullarında deniz seviyesinden 4.000 metreye kadar olan sahalarda faaliyet gösterebildiği ifade edildi.