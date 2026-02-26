İrlanda, deniz tehditlerine karşı NATO komşularıyla iş birliğini artırmak istiyor

Dublin yönetimi, askeri tarafsızlık politikasını korumakla birlikte, pratik düzeyde işbirliğini genişletme arayışında. Bu çerçevede başta NATO üyeleri olmak üzere komşu ülkelerle istihbarat paylaşımı, deniz gözetleme ve teknik kapasite geliştirme konularında daha yakın koordinasyon planlanıyor.

Başbakan Micheal Martin, ülkenin enerji güvenliğinin büyük ölçüde dış bağlantılara bağlı olduğuna dikkat çekerek, özellikle Birleşik Krallık üzerinden sağlanan enerji akışının hayati önemde olduğunu vurguladı. Olası bir kesintinin kısa sürede ciddi ekonomik sonuçlar doğurabileceğini belirten Martin, deniz güvenliğinin artık sadece savunma değil ekonomik istikrar meselesi olduğunu ifade etti.

Atlantik hattında savunma koordinasyonu güçleniyor

Strateji belgesinde, Atlantik’teki kritik altyapının korunması için teknik izleme kapasitesinin artırılması, radar ve deniz devriye imkanlarının güçlendirilmesi ve müttefik ülkelerle ortak tatbikatların yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Fransa ve diğer Avrupa ülkeleriyle daha yakın temas planlanırken, İngiltere öncülüğündeki Joint Expeditionary Force gibi çok uluslu oluşumlarla iş birliği seçenekleri de değerlendiriliyor.

Öte yandan İrlanda’nın savunma harcamaları Avrupa ortalamasının oldukça altında kalmaya devam ediyor. Hükümet son yıllarda bütçeyi kademeli olarak artırsa da, mevcut güvenlik ortamı Dublin’i daha kapsamlı bir kapasite artışına zorluyor.

İrlanda, resmi olarak askeri ittifaklara katılmadan deniz alanındaki kırılganlıklarını azaltmayı ve kritik altyapısını koruma altına almayı hedefliyor. Yeni strateji, tarafsızlık ilkesini sürdürürken güvenlik gerçekleriyle daha uyumlu bir denge arayışının işareti olarak görülüyor.