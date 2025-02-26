İş insanı Ahmet Alemdaroğlu hayatını kaybetti

Trabzonlu sanayici, TİSAŞ’ın kurucu ortaklarından ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alemdaroğlu, uzun süredir devam eden kanser mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi.

TİSAŞ yayınladığı taziye mesajında "Kurucu ortağımız ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet ALEMDAROĞLU'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Doğu Karadeniz Silah Projesinin gerçekleştirilmesinde sarf ettiği gayretler ve Savunma Sanayimizin gelişimine sunduğu katkılar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesinin, yakınlarının ve hepimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.