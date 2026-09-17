İspanya 300 kilometre menzilli Squall füzesini tanıttı

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İspanyol savunma şirketi Indra, 300 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni seyir füzesi Squall'ı tanıttı.

Tanıtım, 16 Eylül 2026 tarihinde San Javier / Murcia'da düzenlenen Unvex fuarında yapıldı. Unvex normalde insansız sistemler fuarı olarak biliniyor ancak bu yıl düşük maliyetli vurucu sistemler öne çıktı. Indra, Squall'ı İspanya'da tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ilk seyir füzesi olarak lanse etti.

Füzenin geliştirme çalışmaları şirketin Silah ve Mühimmat biriminde yürütülüyor. Üretimin İspanya içindeki sanayi ortaklarıyla birlikte yapılması ve tedarik zincirinin tamamen yerli tutulması planlanıyor. Bu sayede sistemin ITAR gibi ihracat kısıtlamalarından muaf olacağı belirtiliyor.

10'da 1 maliyet hesabı

Indra'nın Squall için öne çıkardığı en önemli özellik maliyeti. Şirket, Squall'ın mevcut üst segment seyir füzelerine göre onda bir maliyetle üretileceğini açıkladı.

Amaç, tek bir pahalı füze yerine 10-20 adet Squall ile düşman hava savunmasını doyurmak ve ardından daha maliyetli mühimmat için koridor açmak. Indra bu konsepti hem cerrahi vuruşlar hem de kitlesel saldırılar için çözüm olarak tanımlıyor. Şirket, son dönemdeki Ukrayna ve Orta Doğu çatışmalarında pahalı füzelerin ucuz hedeflere karşı kullanılmasının sürdürülemez hale gelmesinden yola çıkıldığını vurguluyor.

150 kilo, 0.8 Mach, alçak irtifa

Indra'nın paylaştığı bilgilere göre Squall 3,4 metre uzunluğunda ve 150 kilogram ağırlığında. 50-60 kilogram harp başlığı taşıyor. 0.8 Mach hıza ulaşabiliyor ve alçak irtifada uçarak radardan kaçınmayı hedefliyor.

Füze kara ve deniz platformlarından atılabiliyor. Rampa, konteyner ve taktik araçlar üzerinden fırlatma seçenekleri bulunuyor. Güdüm tarafında karıştırma ve aldatmaya karşı dayanıklı navigasyon sistemleri yer alıyor.

Hedef seti olarak komuta kontrol merkezleri, hava savunma sistemleri ve yüksek değerli askeri altyapılar gösteriliyor.

Aynı fuarda Drizzle da sergilendi

Indra, Squall ile birlikte Drizzle adını verdiği yeni İHA / efektör sistemini de aynı fuarda sergiledi. Drizzle, 130 kilometreye kadar menzilde düşman dronlarını etkisiz hale getirmek ve hafif hedefleri vurmak için geliştirildi.

İki yeni sistemle birlikte Indra, anti-drone çözümleri ve Tarsis İHA ailesinden oluşan portföyünü genişletmiş oldu.