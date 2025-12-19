İspanya, Airbus’tan 100 helikopter alacak

İspanya hükümeti, Avrupa merkezli havacılık ve savunma şirketi Airbus ile 100 helikopterlik bir tedarik anlaşmasına imza attı. Airbus tarafından yapılan açıklamada, söz konusu siparişin İspanya Savunma Bakanlığı’na bağlı DGAM’ın şimdiye kadar gerçekleştirdiği en kapsamlı helikopter alımı olduğu belirtildi.

Anlaşma, İspanya’nın mevcut helikopter filosunu modernize etmeyi ve kapasitesini genişletmeyi hedefleyen ulusal planın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Airbus, bu süreçte ülkede savunma ve havacılık alanında yüksek nitelikli istihdamın da artacağını vurguladı.

Yüzlerce kişiye yeni istihdam

Şirketin açıklamasına göre, proje kapsamında İspanya’da 300’den fazla yüksek vasıflı yeni istihdam oluşturulması bekleniyor. Helikopterlerin hangi modelleri kapsadığına ve teslimat takvimine ilişkin ayrıntılar paylaşılmazken, anlaşmanın mali büyüklüğü kamuoyuna açıklanmadı.

Airbus, bu siparişin hem İspanya’nın savunma kabiliyetlerini güçlendireceğini hem de ülkenin havacılık-sanayi ekosistemine uzun vadeli katkı sağlayacağını kaydetti.