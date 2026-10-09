İspanya, SIGINT filosu için Airbus A321'i seçti

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İspanya, uzun süredir boş kalan havadan sinyal istihbaratı alanına geri dönüyor.

İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin resmi yayınında, yeni SIGINT platformu için Airbus A321'in seçildiği açıklandı. Karar, Santiago II programı kapsamında alındı.

Boeing 707'nin yerini alacak

Yeni filo, İspanya'nın daha önce emekli ettiği özel donanımlı Boeing 707 uçaklarının bıraktığı boşluğu dolduracak. A321 tabanlı 3 uçak, elektromanyetik yayınları tespit, konumlandırma, kimliklendirme ve analiz görevlerini üstlenecek.

Projenin tasarım ve üretim ayağını Airbus ile Indra birlikte yürütecek. Airbus platformun İspanyol ihtiyaçlarına göre uyarlanmasından ve modifikasyonundan, Indra ise üzerindeki SIGINT görev sistemlerinden sorumlu olacak.

Çalışma 18 ay sürecek

İspanya Bakanlar Kurulu, programın ilk fazı olan etüt sözleşmesini Kasım 2025'te onaylamıştı. Yaklaşık 16 milyon euro değerindeki çalışma 18 ay sürecek.

A321neo seçiminin gerekçesi olarak daha uzun menzil, görev operatörleri için geniş kabin alanı ve düşük işletme maliyeti gösteriliyor. Üretim ve sistem entegrasyonunun İspanya'da yapılması şartı da programda yer alıyor.

AEW'ye de kapı aralayabilir

İspanyol Hava Kuvvetleri, aynı platformun havadan erken ihbar ve kontrol (AEW) görevleri için de kullanılabileceğini değerlendiriyor. Bu kabiliyet hayata geçerse İspanya, bugüne kadar NATO'nun E-3 Sentry AWACS uçaklarına olan bağımlılığını azaltmış olacak.