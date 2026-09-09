İspanya Ukrayna’ya Patriot füze sevkiyatını artırma kararı aldı

Rusya'nın yoğunlaşan hava saldırılarına karşı koymaya çalışan Kiev yönetimine askeri destek taahhütlerini yineleyen İspanya, Ukrayna semalarının korunması amacıyla Patriot hava savunma mühimmatı tedarikini artırma kararı aldı. İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruda, Madrid'in uzun süredir Ukrayna'ya kritik savunma bileşenleri sağladığı ve bu lojistik akışı kesintisiz bir biçimde büyütmeyi hedeflediği belirtildi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği zirvede yaptığı konuşmada, ülkesinin Kiev'in acil hava savunma taleplerine en hızlı yanıt veren aktörlerden biri olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Raytheon ile envanter yenileme sözleşmesi imzalandı

Madrid yönetimi, bir yandan Valensiya’da konuşlu uçaksavar alayının envanterindeki PAC-2 tipi önleme füzelerini cephe hattına sevk ederken, diğer yandan kendi hava savunma mimarisinde oluşabilecek olası zafiyetleri engellemek için stratejik bir alım hamlesi gerçekleştirdi. Bu kapsamda İspanya hükümeti, ABD merkezli savunma yüklenicisi Raytheon firmasıyla yurt içi bataryaların yenilenmesini içeren 1,7 milyar dolarlık geniş çaplı bir modernizasyon anlaşmasına imza attı. Radarlar, fırlatma rampaları ve yeni nesil füzelerin tedarikini kapsayan bu sözleşme, İspanya'nın kendi ulusal güvenliğini tahkim ederken Ukrayna'ya uzun vadeli mühimmat köprüsü sağlama stratejisini de sürdürülebilir kılıyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ile yürütülen ikili diplomatik temasların ardından hız kazanan bu füze transferi, İspanya'nın kurucu üyeleri arasında yer aldığı Ukrayna Balistik Füze Savunma Koalisyonu'nun operasyonel kararlılığını da yansıtıyor. Avrupa genelinde Patriot stoklarının kritik seviyelere gerilediği ve sanayi üretim kapasitelerinin zorlandığı bir konjonktürde, Madrid'in hem askeri hibe paketlerini büyütmesi hem de yerli bileşen üreticilerini sürece dahil etmesi stratejik bir hamle olarak görülüyor. Teslimat takvimi sıkılaştırılan bu yeni nesil savunma mühimmatlarının, Ukrayna'nın enerji altyapısına ve sivil yerleşim merkezlerine yönelik sınır ötesi füze baskısını hafifletmede ne ölçüde başarılı olacağı ise askeri çevreler tarafından yakından izleniyor.