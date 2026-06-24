İspanya'da Suudi Arabistan için inşa edilen altıncı korvet resmi törenle denize indirildi

Navantia’nın San Fernando tesislerinde gerçekleştirilen resmi denize indirme törenine İspanyol ve Suudi üst düzey askeri delegasyonları ile şirket yetkilileri katıldı. Sarawat Projesi’nin ikinci aşaması olarak adlandırılan bu programda suya indirilen HMS Almadinah, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile yapılan güncel anlaşmanın ilk meyvesi olma niteliğini taşıyor. Navantia Yönetim Kurulu Başkanı Ricardo Domínguez, törende yaptığı konuşmada projelerin bütçe sınırlarına ve teslimat takvimlerine tam uyumla ilerlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Suudi askeri yetkililer ise bu tedarik hamlesinin Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki operasyonel kabiliyetleri en üst seviyeye çıkaracağını vurguladı.

Avante 2200 sınıfının teknolojik gücü

Suya kavuşan askeri gemi, Avante 2200 platform tasarımı üzerine şekillendirildi. Boyut olarak korvet sınıfında konumlandırılsa da bünyesinde barındırdığı modern gelişmiş sistemlerle hafif bir fırkateynin savaş gücünü sunabiliyor. Gemi, Navantia ile Suudi savunma şirketi SAMI'nin ortak girişimiyle hayat bulan yerli HAZEM Savaş Yönetim Sistemi ile donatıldı. Çok yönlü muharebe yeteneği sunan korvet; deniz ulaştırma hatlarının muhafazası, arama-kurtarma, istihbarat toplama ve hava savunma operasyonlarında aktif rol üstlenebiliyor. Üç boyutlu hedef tespiti gerçekleştiren AESA radar mimarisi, 76 mm ana top sistemi ve dikey atım füzeleri barındıran platform, saatte 25 knotun üzerinde azami hıza ulaşarak lojistik ikmal ihtiyacı duymadan 5.000 deniz mili operasyon menzili sunuyor. Sözleşme planlamasına göre serinin bu ilk gemisi İspanya'da tamamen göreve hazır hale getirilecek; onu takip edecek diğer iki geminin kritik silah ve savaş yönetim sistem entegrasyonları ise teknoloji transferi programı kapsamında doğrudan Suudi Arabistan'da tamamlanacak.