İspanya’dan 100 helikopterlik dev alım

İspanya, Savunma Bakanlığı’na bağlı Silahlanma ve Malzeme Genel Müdürlüğü (DGAM) aracılığıyla 100 adet Airbus helikopteri siparişi verdi. Mayıs ayında duyurulan Ulusal Helikopter Planı çerçevesinde hazırlanan 4 sözleşme, İspanya’nın savunma ve güvenlik unsurlarının modernizasyonunu hızlandırmayı amaçlıyor.

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, DGAM tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük helikopter tedarikini temsil eden sözleşmeler, İspanya Silahlı Kuvvetleri’nin 3 kuvvet komutanlığı (kara, hava, deniz) için 4 farklı modeli kapsıyor. Anlaşma spesifik olarak aşağıdaki programları içeriyor:

13 adet H135 helikopteri: 12 adedi İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri, 1 adedi ise Donanma için tedarik edilecek. Bu platformlar ileri pilot eğitimi (tekamül), hafif genel maksat ve keşif/gözlem görevlerinde kullanılacak.

50 adet H145M helikopteri: Tamamı İspanya Kara Kuvvetleri (FAMET) için. Görev tanımları arasında askeri pilot eğitimi, hafif taarruz (Tiger helikopterlerini tamamlayıcı nitelikte HForce ile donatılmış), hafif genel maksat ve doğal afetlere müdahale yer alıyor.

6 adet H175M helikopteri: İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri için. Bu süper-orta sınıf genel maksat helikopterleri, 48. Kanat (Wing 48) bünyesindeki ömrünü tamamlamış filoların yerini alarak, devlet yetkililerinin taşınması (VIP) da dahil olmak üzere hükümet görevlerinde kullanılacak.

31 adet NH90 helikopteri: 13’ü Kara Kuvvetleri, 12’si Hava ve Uzay Kuvvetleri ve 6’sı Donanma için. Taktik nakliye, manevra ve özel operasyon görevlerinin yanı sıra Donanmanın amfibi harp filosunu tamamlamak üzere envantere girecek.

İspanya Savunma Devlet Sekreteri María Amparo Valcarce García, “Bu sözleşmelerin resmileştirilmesiyle Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetlerimize operasyonları için elzem olan en son nesil helikopterleri sağlama taahhüdünü yerine getirmektedir,” dedi.

Yatırımın oldukça stratejik olduğunu belirten García, “İspanya’nın güvenlik ve savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde artırmaya, Avrupa savunmasının kilit bir sektöründe ulusal stratejik otonomiyi sağlamaya odaklanmıştır.” ifadelerini kullandı. Airbus Helicopters CEO’su Bruno Even ise, ihalenin Ulusal Helikopter Planı’nın somut bir gerçekleşmesi olduğunu ve içerdiği programların Silahlı Kuvvetlerin kabiliyetlerinde niteliksel bir değişimi temsil ettiğini vurguladı.

Airbus Helicopters’ın İspanya’daki mevcut endüstriyel kabiliyetlerini güçlendirmenin yanı sıra, bu planın önümüzdeki 3 yıl içinde 300’den fazla doğrudan pozisyon tahminiyle yüksek nitelikli istihdam yaratılmasına doğrudan etki etmesi bekleniyor.

Bu bağlamda İspanya’nın Albacete’deki endüstriyel yapılanması, yeni bir askeri helikopter özelleştirme merkezi ve H145M pilotları ile teknisyenleri için uluslararası bir eğitim merkezi ile büyümeye devam edeceği aktarılıyor. Ayrıca Airbus, bu gelişmelerin Tiger helikopterlerinin yarı ömür modernizasyonuna yönelik devam eden tesis inşaatını da destekleyeceğini belirtiyor.