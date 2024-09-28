İspanya’dan 410 milyon Euro’luk NASAMS sözleşmesi

İspanyol Ordusu, mevcut Kara Tabanlı Hava Savunma Sistemi (GBADS) için NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) platformunu kullanıyor. 2003 yılından bu yana aktif olarak kullanılan dört NASAMS ünitesine sahip olan İspanya, 2024 yılında Kongsberg ile imzaladığı 410 milyon Euro’luk yeni sözleşme ile bu sistemin kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Yapılan bu sözleşme, NASAMS sisteminin AIM-9X Sidewinder ve AMRAAM-ER füzelerini fırlatacak şekilde modernize edilmesini sağlayacak.

İleri Dost-Düşman Tanımlama (IFF) teknolojisi

Yeni sözleşmenin bir diğer önemli unsuru, hava savunma sistemlerinin Mod 5 şifreleme ile Dost-Düşman Tanımlama (IFF) teknolojileriyle donatılması olacak. IFF teknolojisi, özellikle muharebe ortamında dost kuvvetleri düşman tehditlerinden ayırmak için hayati bir rol oynuyor. Bu sistem, ikincil radar görevi görerek doğru tanımlamayı sağlıyor ve potansiyel tehditler konusunda ordulara daha yüksek bir durumsal farkındalık sunuyor.

IFF sistemi, şifrelenmiş sinyaller gönderip sadece doğru kodlara sahip platformlar tarafından çözülen ve yanıtlanan sinyalleri kullanarak güvenli bir tanımlama sağlıyor.