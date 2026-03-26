İspanya’dan Airbus hamlesi: Tanker uçağı filosu genişliyor

İran merkezli yaşanan askeri hareketlilik ve bölgedeki yüksek operasyon temposu, Avrupa ordularının lojistik yeteneklerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. İspanya’nın 2021 yılında sipariş ettiği ve geçtiğimiz yıl tam kapasiteyle hizmete giren üç adet A330 MRTT uçağı, mevcut kriz ortamında yetersiz kalmaya başladı. Airbus ile yürütülen yeni görüşmeler, filonun genişletilerek İspanya Hava Kuvvetleri'nin küresel ölçekteki müdahale kabiliyetini bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Çok yönlü operasyonel yetenek

A330 MRTT platformu, sadece bir yakıt ikmal uçağı olmanın ötesinde çok rollü bir lojistik üs görevi görüyor. Tek bir uçuşta 300 yolcu veya 45 ton kargo taşıyabilen uçaklar, aynı zamanda kapsamlı tıbbi tahliye (MEDEVAC) operasyonlarında da kritik rol üstleniyor. 100 tonun üzerindeki yakıt kapasitesi ve 13 bin kilometreyi aşan menziliyle bu uçaklar, jetlerin havada kalış süresini artırarak operasyon sahasındaki etkinliği doğrudan etkiliyor.

Maliyet ve verimlilik dengesi

Yeni uçak alımı için ayrılacak bütçenin milyarlarca Euro seviyesinde olması beklenirken, Madrid yönetimi bu yatırımı uzun vadeli bir savunma sigortası olarak görüyor. 18 saati aşan uçuş sürekliliği sayesinde İspanya, kıtalararası görevlerde dış desteğe ihtiyaç duymadan lojistik koridorlarını açık tutabilecek. Airbus ile yürütülen müzakerelerin yıl sonuna kadar netleşmesi ve teslimat takviminin hızlandırılması planlanıyor.