İspanya’dan askeri havacılıkta sürü devrimi: FENIX projesi resmen başladı

İnsansız platformların operasyonel yeteneklerini üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen bu stratejik hamle, modern harp sahasındaki taktiksel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirildi. Geliştirilecek olan ortak ağ mimarisi, keşif, gözetleme, elektronik harp ve taarruz görevlerini yürüten farklı İHA'ların birbirleriyle gerçek zamanlı veri paylaşımı yapmasına olanak tanıyacak. Proje kapsamında otonom algoritmaların devreye alınmasıyla birlikte, insan müdahalesine olan ihtiyaç %40,00 oranında azaltılarak sürü sistemlerinin karar alma mekanizmaları hızlandırılacak.

Yapay zeka tabanlı algoritmalar sürü ağının omurgasını oluşturuyor

Projenin teknik altyapısında en dikkat çekici unsuru, merkeziyetsiz haberleşme sistemleri ve yapay zeka tabanlı filo yönetim yazılımları oluşturuyor. Muharebe esnasında ağdan kopan veya görev dışı kalan bir İHA olması durumunda, sürüdeki diğer platformlar boşluğu anlık olarak doldurabilecek. Bu otonom esneklik, elektronik harp ve sinyal karıştırma unsurlarına karşı operasyonel başarı oranını %25 seviyesinde yukarı taşırken, karmaşık hava sahası koordinasyonunu da tamamen yazılımsal hale getirecek.

Avrupa savunma ekosisteminde stratejik iş birlikleri büyüyor

Geleceğin hava muharebe sistemlerine entegre edilmesi planlanan bu teknoloji, yerel savunma sanayii firmaları ve mühendislik merkezlerinin ortak konsorsiyumuyla yürütülüyor. Yatırım bütçesinin öncelikli Ar-Ge alanlarına aktarılmasıyla birlikte, projenin ilk saha testlerinde %15 oranında bir yakıt ve enerji optimizasyonu yakalanması da hedefler arasında yer alıyor. Bu teknolojik atılım, ülkenin küresel ölçekteki yeni nesil askeri havacılık projelerinde daha güçlü ve bağımsız bir oyuncu olarak konumlanmasını destekliyor.