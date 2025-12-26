İspanya’dan hava eğitim kapasitesine C295 takviyesi

23 Aralık 2025 tarihinde Airbus, İspanya Savunma Bakanlığı’nın İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri pilotlarının ve paraşütçülerinin eğitiminde kullanılan CN235 ve C212 filolarının yerini almak üzere 18 adet C295 nakliye uçağı sipariş ettiğini bildirdi. Bu bağlamda tedarik programının amacı, filoları uyumlu hale getirmek ve İspanya tarafından halihazırda işletilen C295 filosu ile maksimum lojistik ve operasyonel ortaklık sağlamak olarak aktarıldı. Airbus Defence and Space Hava Gücü Başkanı Jean-Brice Dumont gelişmeyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu sipariş, İspanya’nın C295’e olan bağlılığını teyit etmekte, ulusal stratejik özerkliği ve egemenliği güçlendirirken İspanyol havacılık endüstrisinin ve tüm sanayi ekosisteminin gelişimini artırmaktadır. Bu sözleşme ile İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri nakliye, deniz karakol ve gözetleme konfigürasyonlarında 46 adet C295’ten oluşan bir filo işletecek.”

C295 filosu genişliyor, stratejik kapasite güçleniyor

Airbus tarafından yapılan basın açıklamasına göre nakliye konfigürasyonundaki C295’ler; 70 asker veya 50 paraşütçü taşıma, hazırlıksız pistlere iniş ve kalkış yapma, kargo ve paraşütçü görevleri ile tıbbi tahliye gerçekleştirme kapasitesine sahip olarak öne çıkıyor. Söz konusu anlaşma, İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin özel gereksinimlerini karşılamak üzere 2 partiye bölünmüş şekilde gerçekleşecek.

Bu bağlamda ilk C295 partisi, Salamanca’daki Matacán Hava Üssü’nde bulunan Askeri Hava Taşımacılığı Okulu’nda eğitim ile yolcu, paraşütçü ve kargo taşımacılığına tahsis edilecek. Bahse konu görevler şu anda CN235 uçakları tarafından yerine getirilmektedir. Bu noktada uçakların ilkinin 2026, sonuncusunun ise 2028 yılında teslim edileceği bildiriliyor.

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, ikinci C295 partisi ise paraşütçülerin yanı sıra kargo görevleri için kullanılacak olup, teslimatların 2030 ile 2032 yılları arasında yapılması planlanmaktadır. Halihazırda bu görevler Murcia’daki Alcantarilla Hava Üssü’nde bulunan Askeri Paraşüt Okulu’nda C212 uçakları kullanılarak yürütülmektedir.

Sözleşme ayrıca İspanyol Askeri Taşımacılık Okulu’ndaki C295 filosu için bakım, gerekli tüm malzemelerin yönetimi ve eğitim merkezinin yönetimini kapsayan, Aralık 2032’ye kadar sürecek kapsamlı bir desteği de içermektedir. C295, 4 kıtada 38 ülkeden aldığı 329 sipariş ve 710.000’den fazla uçuş saati ile segmentinin önde gelenlerindendir.