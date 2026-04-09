İspanya'dan Kiev'e kritik savunma desteği: 5 yeni Patriot füzesi yola çıkıyor

İspanya hükümeti, Rusya’nın hava saldırılarına karşı koymaya çalışan Ukrayna’ya yönelik askeri yardım kapasitesini genişletiyor.

Bu yeni yardım paketi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin 18 Mart 2026 tarihinde İspanya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından netleşti. Gönderilecek füzelerin, İspanya Kara Kuvvetleri’nin Valensiya’daki uçaksavar alayının envanterinden karşılanacağı öğrenildi. Her bir füzenin maliyeti yaklaşık 3 ila 4 milyon dolar arasında değişirken, toplam paketin değerinin 15 milyon Euro’yu aştığı tahmin ediliyor.

Küresel tedarik sıkıntısında stratejik adım

İspanya'nın bu hamlesi, dünya genelinde Patriot mühimmatına olan talebin arttığı ve üretici firma Raytheon’un siparişleri karşılamakta zorlandığı bir dönemde gerçekleşiyor. İspanya’nın kendi stoklarını PAC-3 seviyesine yükseltme programı yürütmesine rağmen, elindeki kısıtlı PAC-2 rezervlerinden pay ayırması, Avrupa’nın güvenliğinin Ukrayna’nın savunmasına bağlı olduğu yönündeki stratejik duruşun bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Daha önce 2024 yılında da benzer füze ve tank teslimatları gerçekleştiren İspanya, bu adımla NATO müttefikleri arasındaki proaktif askeri destek rolünü sürdürüyor.