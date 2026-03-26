İspanya’nın hava savunma stratejisinde zorunlu rötar: F-18’lerin emeklilik takvimi değişti

İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri, hava sahası güvenliğini riske atmamak adına radikal bir plan değişikliğine giderek mevcut platformlarını daha uzun süre operasyonel tutma yolunu seçti. İspanya hükümeti tarafından doğrulanan yeni yol haritasına göre, 2030 yılı itibarıyla gökyüzüne veda etmesi beklenen EF-18 Hornet (C-15) savaş uçaklarının hizmet süresi, 2035-2040 bandına kadar uzatıldı. Bu hamle, Madrid’in ‘geleceğin teknolojisini beklerken mevcut gücü koruma’ stratejisinin bir yansıması olarak görülüyor.

FCAS projesindeki gecikmeler planları değiştirdi

Hizmetten çekilme tarihinin ertelenmesindeki en kritik etken, Fransa ve Almanya ile ortaklaşa yürütülen Geleceğin Muharip Hava Sistemi (FCAS) projesindeki takvim sarkmaları oldu. Altıncı nesil savaş uçağının operasyonel hale gelmesinin 2040 yılını bulacağı öngörülünce, İspanya bu süreçte oluşacak kapasite boşluğunu önlemek için F-18’leri modern tutmaya karar verdi. F-35 alımına yönelik kesin bir adım atılmamış olması da, emektar Hornet’lerin ‘köprü uçak’ rolünü hayati bir noktaya taşıdı.

Metal yorgunluğuna karşı 40 milyon Euro’luk önlem

Kırk yıllık uçak gövdelerini on yıl daha güvenle uçurabilmek, sadece kağıt üzerinde bir kararla mümkün değil. İspanya Savunma Bakanlığı, bu süreci yönetmek adına yaklaşık 40 milyon Euro tutarında yeni bir lojistik destek ve bakım bütçesini onayladı. Bu bütçe; uçaklardaki metal yorgunluğuyla mücadele edilmesini, aviyonik sistemlerin güncellenmesini ve yedek parça tedarik zincirinin 2040’a kadar canlı tutulmasını hedefliyor.

Eurofighter takviyesi ve geçiş süreci

F-18’lerin hizmetten çekilme tarihinin ertelenmesiyle kazanılan zaman zarfında, İspanyol Hava Kuvvetleri yükü kademeli olarak Eurofighter Typhoon jetlerine devretmeye başlayacak. ‘Halcon’ programı kapsamında sipariş edilen yeni nesil Eurofighter’lar envantere girdikçe F-18’lerin operasyonel yükü hafifletilecek. Ancak tamamen yeni bir platform (FCAS) gelene kadar, bu emektar jetler İspanya’nın hava savunma hattının ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek.