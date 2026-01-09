İsrail, Gazze’de Yunan askerlerinin görev almasını istiyor

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada, Tel Aviv’in olası bir F-35 satışına yönelik ciddi çekinceleri bulunduğunu söyledi. İsrail’in ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçakları satmasına karşı tutumunu koruduğu da bilinmekte.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, Haskel, “Olası bir satış konusunda çekincelerimiz var. Uçağın içinde yer alan teknolojinin önemli bir kısmı İsrail tarafından üretilen teknolojidir. Ve bu, açıkça Türkiye ile paylaşacağımız bir şey değildir.” ifadelerini kullandı.

Kathimerini, Haskel ile ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Florida’daki Mar-a-Lago tesisinde geçen hafta yapılan görüşmeden bir gün sonra konuştu. Haskel, Trump’ın Türkiye’ye F-35 satışı konusunu “çok ciddi şekilde değerlendirdiğine” dair açıklamalarının İsrail’de endişe yarattığını belirterek, Türkiye F-35 alsa dahi İsrail menşeli teknolojinin bu uçakların parçası olmayacağını vurguladı.

Yunanistan-İsrail ilişkileri

Yunanistan–İsrail ilişkilerinin hiç olmadığı kadar yakın olduğu görülmekte. Keza iki ülke enerji ve güvenlik alanlarında yoğun iş birliği yürütürken, Yunanistan’ın İsrail’den çeşitli silah sistemleri tedarik ettiği biliniyor.

Haskel, bu duruma ilişkin olarak, “Yunanistan ile İsrail arasındaki savunma mekanizmalarına yönelik iş birliğinin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bu iş birliği, gelecekte bölgesel güvenliğe ciddi katkılar sağlayabilir.” dedi.

Öte yandan İsrail, Gazze’de kurulması muhtemel bir uluslararası istikrar gücü kapsamında Türk askerlerinin konuşlandırılmasına da karşı çıkıyor. Basına yansıyan bilgilere göre Tel Aviv, ABD’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerilen bir “barış konseyi”nden dışlanmasını talep etti.

Bu konuya ilişkin bir soruya temkinli yanıt veren Haskel, Türkiye’nin İsrail açısından güvenilir bir ortak olmadığını savundu. “Hükümetlerinin söylemlerini ve niyetlerini görüyorsunuz. Bu çatışma sırasında hangi pozisyonu aldıklarını ve Hamas liderliğini Türkiye’de barındırdıklarını biliyorsunuz. İsrail’in Türkiye’ye ve onun askeri varlığına güvenebileceğini düşünüyor musunuz? Bence hayır. İsrail kamuoyunun büyük çoğunluğu da böyle düşünmüyor.” ifadelerini kullandı.

Haskel ayrıca, İsrail’in Gazze’de kurulabilecek bir barış gücünde Yunan askerlerini görmekten memnuniyet duyacağını, ancak Türk askerlerinin bu yapının dışında tutulması gerektiğini belirtti.