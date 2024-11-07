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İsrail ile Boeing, 25 yeni nesil F-15IA savaş uçağı alımı için anlaşma imzaladı

İsrail, ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'den 25 yeni nesil F-15IA savaş uçağı almak için anlaşma imzaladı. Savaş uçaklarının teslimatı 2031 yılından itibaren yılda 4 ile 6 uçak olmak üzere aşama aşama yapılacak. ABD yönetimi 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 17,9 milyar dolar değerinde askeri yardım sağladı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail ile Boeing, 25 yeni nesil F-15IA savaş uçağı alımı için anlaşma imzaladı
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İsrail Savunma Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Boeing ile yapılan 5,2 milyar dolar değerindeki anlaşmanın Washington yönetiminin İsrail'e bu yılbaşında onayladığı geniş kapsamlı yardım paketinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, anlaşma İsrail Savunma Bakanlığı'nın ABD Misyonu ile Boeing arasındaki görüşmelerin dün tamamlanmasının ardından imzalanırken, uçaklar gelişmiş menzil yeteneğine, artırılmış yük kapasitesi ve çeşitli operasyonel senaryolarda iyileştirilmiş performansa sahip olacak.

Savaş uçaklarının teslimatı 2031 yılından itibaren aşama aşama yapılacak

Savaş uçaklarının teslimatı 2031 yılından itibaren yılda 4 ile 6 uçak olmak üzere aşama aşama yapılacak.

Açıklamada sözlerine yer verilen Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir, 7 Ekim 2023 yılından bu yana 40 milyar dolar değerinde satın alma anlaşması imzalandığını belirtti.

ABD'den İsrail'e 17,9 milyar dolar değerinde askeri yardım

ABD yönetimi 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 17,9 milyar dolar değerinde askeri yardım sağladı.

Washington yönetiminin Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni silah ve uçak satışına onay vermesi Amerikan kamuoyunda bazı kesimlerin tepkisini toplamıştı.

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