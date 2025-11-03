İsrail Savunma Kuvvetleri, gözetleme riski nedeniyle Çin araçlarını tahliye ediyor

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre İsrailli yetkililer, bazı Çin menşeli araçlarda yer alan akıllı sistemlerin gözetleme ya da veri sızıntısına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) içinde güvenlik riski olarak değerlendirilen husus sonucunda ordu, önlem olarak subaylara ait Çin yapımı araçları toplamaya başladı.

Israel Hayom tarafından yapılan habere göre bu uygulama, Genelkurmay Başkanlığı’nın doğrudan talimatıyla yürütülüyor. Söz konusu kararın, güvenlik birimlerinin bazı Çin araçlarının dahili elektronik sistemleri üzerinden hassas bilgilerin dışarı sızdırılabileceği veya istihbarat amacıyla kullanılabileceği yönündeki incelemelerinin ardından alındığı belirtiliyor.

Habere konu adım, Çin araçlarının İsrail askeri üslerine girişinin halihazırda yasaklanmasının ardından, bu araçlara yönelik kısıtlamaları sıkılaştıran daha kapsamlı bir politikanın parçası olarak rol oynamakta. Bu bağlamda sürecin kademeli biçimde yürütüldüğü aktarılıyor. Bu bağlamda ilk etapta, “gizli operasyonlarda görev alan ya da hassas güvenlik bilgilerine erişimi bulunan” subayların araçları toplanıyor.

IDF, Çin üretimi araçları tüm subaylar için genişletmeyi planlıyor

Planlamaya göre, 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar bu tedbir tüm subayları kapsayacak şekilde genişletilecek. IDF yetkilileri, yaklaşık 700 aracın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyor. The Times of Israel tarafından yapılan haberde de söz konusu araçların büyük bölümünü kalabalık ailelere tahsis edilen Chery marka modellerin oluşturduğu ifade ediliyor.

İsrailli yetkililer, bazı Çin araçlarının, bazen kullanıcının veya yerel ithalatçının kontrolü olmadan harici sunuculara veri ileten kamera, mikrofon, sensör ve bağlantı teknolojileriyle donatılmış sistemler içerdiğini açıklıyor. Ancak IDF, söz konusu haberler hakkında yorum yapmayı reddediyor. Tahminlere göre İsrail Savunma Kuvvetleri’nin bu kararı, küresel bir eğilimden de etkileniyor. Geçtiğimiz süreçte ABD ve Birleşik Krallık, Çin araçlarının güvenlik açısından hassas bölgelere girmesini yasaklamıştı.