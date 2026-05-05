İsrail’den ABD’ye savaş uçağı siparişi: İki yeni filo alımı onaylandı

İsrail Savunma Bakanlığı bünyesindeki Tedarik Komitesi, ABD menşeli Lockheed Martin ve Boeing firmalarıyla yürütülen müzakereler sonucunda, uçak alım planına nihai onayı verdi. Onaylanan paket, İsrail’in uzun vadeli askeri bütçe planlamasının bir parçasını oluşturuyor. ABD hükümetinin yabancı askeri satış (FMS) onayı çerçevesinde yürütülen bu süreçte, yeni uçakların İsrail Hava Kuvvetleri envanterine katılması hedefleniyor.

F-35 ve F-15IA teslimat takvimi

Onaylanan yeni plan uyarınca İsrail, mevcut F-35 filosuna ekleme yaparak bu sınıftaki toplam uçak sayısını 100’e tamamlamayı hedefliyor. Eş zamanlı olarak yürütülen F-15IA programı ise Boeing ile yapılan yaklaşık 8,6 milyar dolarlık sözleşmeyi kapsıyor. Mevcut planlamaya göre, F-35 teslimatlarının önümüzdeki yıllarda devam etmesi, ilk F-15IA uçaklarının ise 2031 yılından itibaren İsrail’e gönderilmesi öngörülüyor. Bu paket; uçakların yanı sıra lojistik destek, bakım hizmetleri ve yedek parça teminini de içeriyor.

Bütçe ve finansman süreci

İsrail hükümeti, söz konusu askeri harcamalar için toplamda 350 milyar İsrail Şekeli (yaklaşık 119 milyar dolar) tutarında bir kaynak ayırdı. Bu bütçenin önemli bir kısmının ABD’den gelen askeri yardım fonları (FMF) üzerinden karşılanması planlanıyor. Anlaşma uyarınca uçakların İsrail’e özgü mühimmat sistemlerine uyumlu hale getirilmesi için üretici firmalar ile yerel savunma sanayii paydaşları arasında teknik bir iş birliği yürütülecek.

Kuvvet yapısı ve operasyonel projeksiyon

Yeni nesil savaş uçaklarının alımı, bölgedeki hava envanterlerinin güncellendiği bir dönemde gerçekleşiyor. Bu tedarikle birlikte İsrail, hem stealth (hayalet uçak) kabiliyetine sahip F-35 filosunu genişletmeyi hem de yüksek mühimmat taşıma kapasiteli F-15 filolarını modernize etmeyi amaçlıyor. Teslim alınacak bu platformlar, İsrail'in önümüzdeki on yıldaki hava gücü yapısını ve operasyonel kapasitesini doğrudan şekillendirecek.