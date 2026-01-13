İsveç, 440 milyon dolarlık insansız askeri drone yatırımı yapıyor

İsveç, önümüzdeki iki yıl içinde modern askeri drone sistemleri için yaklaşık 4 milyar İsveç kronu (yaklaşık 440 milyon dolar) harcayacak. Bu sistemler, uzun menzilli saldırı dronları, gözetleme ve keşif dronları, deniz gözetim dronları ile elektronik harp cihazlarını kapsıyor.

Savunma Bakanı Pal Jonson, bu yatırımların İsveç’in stratejik savunma kapasitesini güçlendireceğini vurguladı. Jonson’a göre, geleceğin savaş alanı insansız sistemler ve uzun menzilli silahlar etrafında şekillenecek. Bu nedenle, bu alana yatırım yapmayan güçler geride kalacak.

Yeni uydular ve teknolojik adımlar

Jonson, drone sistemlerinin yanı sıra hükümetin 1,3 milyar kronluk ek bütçeyle yeni askeri uydular da alacağını açıkladı. Bu uydular, ülkenin erken uyarı, gözetleme ve iletişim kapasitesini artıracak. Jonson, bu adımın İsveç’in ulusal güvenliğini güçlendirmek ve modern teknolojilere uyum sağlamak açısından önemli olduğunu belirtti.

NATO üyeliği ve bölgesel güvenlik

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından İsveç savunma harcamalarını kalıcı olarak artırdı. Mart 2024’te NATO’ya katılan ülke, hava savunma sistemleri, denizaltılar ve yüzey gemileri alımlarını hızlandırmak için toplam 300 milyar kronluk borçlanma planlıyor.

Uzmanlar, drone ve uydu sistemlerinin modern çatışmalarda istihbarat, gözetleme ve elektronik harp alanlarında kritik rol oynayacağını belirtiyor. Bu yatırımlar, hem kara hem deniz gücünü destekleyen insansız sistemlerle İsveç’in askeri teknolojide bağımsızlığını artırmayı hedefliyor.

Jonson, İsveç’in savunma stratejisinin sadece bugünü değil, geleceği de kapsadığını ifade etti. Drone ve uydu yatırımları, ülkenin teknolojiye dayalı modern çatışmalarda savunma ve caydırıcılık kapasitesini güçlendirmesini sağlayacak.

İsveç’in attığı bu adımlar, özellikle insansız sistemlerin ve uzun menzilli kapasitelerin önemini dikkate alarak, ülkenin savunma modernizasyonunda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.