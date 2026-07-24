İsveç Hava Kuvvetleri 12 yeni Gripen ile operasyonel açığını kapatıyor

İsveç’in Ukrayna’ya yönelik açıkladığı askeri yardım paketi, İskandinav hava sahasında öngörülemeyen bir zafiyet riskini beraberinde getirdi. Ordunun operasyonel omurgasını oluşturan jetlerin bir kısmının cephe hattına gönderilecek olması, Baltık Denizi’nde devriye uçuşları gerçekleştiren İsveç Hava Kuvvetleri üzerinde baskı oluşturdu. Bölgesel caydırıcılık kapasitesinin hiçbir koşulda sekteye uğramasını istemeyen askeri komuta kademesi, hava sahası hakimiyetini riske atmamak adına acil koduyla 12 yeni jet dahil etme kararı aldı.

Tedarik edilecek Gripen E modelleri, hibe edilen eski varyantlara kıyasla teknolojik anlamda devrimsel iyileştirmeler barındırıyor. Güçlendirilmiş motor mimarisi ve geniş yakıt rezervleri sayesinde jetlerin havada kalma menzili asgari yüzde kırk oranında yukarı taşındı. Gövde üzerine entegre edilen aktif elektronik taramalı radar ise uçağın modern tehditleri çok uzak mesafelerden tespit etmesini sağlıyor.

Baltık hattındaki askeri dengeler yeniden şekilleniyor

İsveç’in NATO ittifakına tam katılımının hemen ardından gelen bu envanter tahkimi, Kuzey Avrupa’daki kuvvet koridorlarının lojistik dengesini de doğrudan etkileyecek güçte. Tamamen yerli fikri mülkiyet haklarına dayanan bu kompakt filonun büyümesi, ülkenin savunma sanayisindeki diplomatik serbestliğini koruyor. Sınır ötesindeki savunma ekosistemlerinin artık sadece dış alımlarla sürdürülemeyeceğini gösteren bu stratejik hamle, egemen bir üretim kapasitesi yaratmanın önemini tüm dünyaya yeniden kanıtlıyor.